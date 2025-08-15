El jugador de Man Utd, Jadon Sancho, ha estado buscando un nuevo club desde que Chelsea Koos no lo firme este verano.

Jadon Sancho ganó la liga de la conferencia con Chelsea. (Imagen: 2025 UEFA)

Roma se ha puesto en contacto con el Manchester United para discutir la firma de Jadon Sancho en préstamo.

Sancho es excedente para los requisitos en Old Trafford y ha estado entrenando en Carrington desde que Chelsea decidió firmarlo permanentemente después de un tinte de préstamo la temporada pasada.

Chelsea pagó una multa de £ 5 millones para romper su obligación de firmar a Sancho. El extremo ha estado buscando un nuevo club y Roma se ha puesto en contacto con United para discutir las condiciones de un préstamo, con una obligación.

Roma ha propuesto un préstamo estacional con la obligación de Sancho por £ 20 millones el próximo verano.

Sancho previamente estaba fuertemente conectado con la Juventus en la ventana de transferencia, pero ese interés se ha enfriado y Roma ahora se ha convertido en los precursores para firmar al marginado de 25 años.

Chelsea decidió que la contribución de Sancho de cinco goles y 10 asistencias no fue lo suficientemente buena la temporada pasada para los salarios que exigió, y se movieron para firmar a Jamie Gittens desde Borussia Dortmund.

United firmó a Sancho de Borussia Dortmund por £ 72.8 millones en el verano de 2021 y el ex gerente Ole Gunnar Solskjaer sugirió que podría convertirse en un jugador de élite en Old Trafford.

Sancho fue un internacional de Inglaterra y uno de los jugadores más emocionantes de Europa cuando llegó a United.

Sancho, sin embargo, contribuyó con 12 goles y seis asistencias en 83 actuaciones para United antes de sus consecuencias con Erik Ten Hag. Se perdió cuatro meses de fútbol competitivo debido a ese desacuerdo y nuevamente firmó para Dortmund prestado por la segunda mitad de 2023/2024 en un intento por redescubrir la forma.

Chelsea luego atrajo a Sancho a préstamo a la undécima hora del día de la fecha límite de transferencia el verano pasado.

