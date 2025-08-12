Manchester United recibe una gran actualización de Gianluigi Donnarumma ya que aparecen tres opciones de transferencia

The First Man Utd Transfer News y Gossiip en medio de especulaciones sobre Gianluigi Donnarumma y Jadon Sancho.

Manchester United solo tiene tres semanas para esperar antes de que se cierre la ventana de transferencia de verano por otro año y la especulación terminará por el momento.

United ha realizado tres sesiones de firma este verano, con Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko, quienes se mudan a Old Trafford. A pesar del hecho de que algunos de sus asuntos se realizaron antes del comienzo de la temporada de la Premier League, todavía hay tiempo para completar más acuerdos.

Ruben Amorim y sus hombres comienzan su campaña superior el domingo cuando organizan el Arsenal en Old Trafford. Todavía debe considerar si Sesko será la última firma del verano del verano o si habrá más adiciones al equipo.

Aquí, Las noticias de la tarde de Manchester Vea algunas de las últimas noticias y chismes de United Transfer que han generado jefes de periódicos en las últimas 24 horas;

Gianluigi Donnarumma -Decisión

United ha recibido una actualización importante con respecto al futuro del portero del PSG Gianluigi Donnarumma.

Esta semana, PSG dejó al portero fuera de su equipo itinerante para la Supercopa de la UEFA esta semana en medio de la especulación de un posible movimiento a United. Fabrizio Romano ha afirmado que Donnarumma dejará el PSG después de la decisión, pero podría ser este verano por una tarifa o como agente libre cuando su contrato termine en 12 meses.

Manchester Evening News dice: United ha estado conectado a una inmersión para Donnarumma por un tiempo, y la especulación no desaparece. La última actualización afirma que un paso de PSG es cada vez más probable, pero si eso puede llevar a un cambio a Old Trafford, pero para ser visto.

Jadon Sancho -Update

United ha recibido una actualización sobre el futuro de Jadon Sancho en el club.

Voetbal Italia ha informado que tres clubes en el espectáculo de la Serie A se interesan para firmar a Sancho este verano. La Juventus se menciona como un destino potencial, mientras que el Inter de Milán y Roma también miran la firma de él.

Se ha afirmado que Inter View Sancho como una copia de seguridad de Breathola Lookman, quien es su objetivo más importante. Roma también habría hecho un enfoque para United con un posible acuerdo para Sancho, pero no se dice si este sería un préstamo o un acuerdo permanente.

La noticia de la noche de Manchester dice: Sancho pareció unirse al Chelsea por £ 25 millones este verano, pero la decisión final de los londinenses del oeste de no activar la cláusula ha creado incertidumbre sobre el futuro del atacante. Con Sancho que United informó a principios de este verano sobre su deseo de abandonar el club, y el interés constante de Italia, parece que una salida se está acercando al trabajo.

