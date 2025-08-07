Manchester United recibe un doble impulso de lesiones para el primer partido de la Premier League vs Arsenal

Los jugadores de Man United continúan colocando los yardas duras en Carrington antes de la lucha de este fin de semana con Fiorentina y su primer partido de la Premier League vs Arsenal.

Andre Onana (Centro) ha reanudado el entrenamiento del equipo. (Imagen: Zohaib Alam – MUFC/Manchester United a través de Getty Images).

Manchester United-Duo Andre Onana y Joshua Zirkzee se presentaron en el entrenamiento del equipo antes de la última apertura de pretemporada para la temporada contra Fiorentina y el primer partido de la Premier League contra el Arsenal.

Ni Onana ni Zirkzee han incluido esta pretemporada hasta ahora debido a lesiones, a pesar de viajar a los Estados Unidos para la gira de pretemporada del club.

Onana sufrió una lesión en los isquiotibiales el mes pasado en la primera semana del entrenamiento de entrenamiento, lo que significa que estaba en una carrera contra el reloj para tratar de ponerse en forma para el primer partido de la Premier League contra el Arsenal en Old Trafford una semana el domingo.

United publicó imágenes de él que entrenaban durante la segunda semana de su gira estadounidense, y las fuentes dijeron que «se había centrado» en la capacitación pero en ejercicios sin contacto.

Las imágenes compartidas por el club el jueves lo permitieron entrenar con el resto de los objetivos de United en Carrington, lo que sugiere que podría estar en la lucha para participar en la colisión de este fin de semana con Fiorentina. Jugó por última vez cuando los Rojos fueron derrotados 1-0 por las ASEAN All-Stars en una turia después de la temporada en mayo.

Zirkzee también fue representado sobre la capacitación en las últimas imágenes publicadas por el club, lo que sugiere que su recuperación también va en la dirección correcta. Fue traído de una lesión en los isquiotibiales para la final de la Europa League de la temporada pasada, pero sufrió otra lesión hace tres semanas.

Después de que fue omitido del equipo que viajó a Estocolmo el mes pasado para el primer partido de la pretemporada contra Leeds United, fue admitido en el equipo que se quedó con Estados Unidos, pero no jugó en una de las tres salidas de la Serie de Verano de la Premier League de United.

Desde su cameo de 19 minutos contra el Tottenham Hotspur en la final de la Europa League, el holandés no ha incluido en mayo en mayo.

«Tengo una pequeña lesión, pero no debería ser demasiado largo para recuperarse ahora», dijo Zirkzee durante la gira. «Tengo excelentes fisios que trabajan conmigo todos los días.

«No es un problema grave. Es para la temporada, así que a diferencia de la temporada pasada, donde quería esforzarme para volver a la final, ahora quiero estar justo ahora antes del comienzo de la temporada».

