Manchester United Quinteto Drop Ruben Amorim Team News Suponga en el medio de la selección del Arsenal Dolor de cabeza

Ruben Amorim tiene un dolor de cabeza de selección antes de la visita del Arsenal a Old Trafford

Manchester United -Boss Ruben Amorim tiene un dolor de cabeza de selección en sus manos (Imagen: Getty)

Ruben Amorim esperará un cuero cabelludo de la Semana Abierta como el Arsenal del Manchester United-Gastheer en Old Trafford. La claridad del verano de United ha demostrado ser positiva hasta ahora, a pesar del hecho de que solo Marcus Rashford ha completado una salida actualmente.

Antony, Jadon Sancho, Tyrell Malacia y Alejandro Garnacho todavía están buscando nuevos clubes, y el último en aceptar una propuesta de Chelsea. Sancho y Malacia son amados por Roma, con el cuarteto que no juega ningún papel en la colisión de hoy con los Gunners.

Sin embargo, se levantó el estado de ánimo en Carrington, con Amorim instalando una mejor cultura en el verano. Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo y Matheus Cunha están en línea para hacer su debut en la Premier League de los Red Devils, con intrigas en torno a la selección del equipo de los Red Devils.

Varios jugadores ya han ido a las redes sociales con la patada de las 16:30 y abandonaron las pistas sobre su posible inclusión en el XI inicial.

Diogo Dalot y Leny Yoro están entre los que compartir imágenes en sus redes sociales antes del juego. Esto, por supuesto, no significa que comenzarán el juego, pero ofrece una gran pista de que estarán en el equipo de la jornada.

Yoro probablemente comenzará en un trasero tres junto a Matthijs de Ligt, aunque aún se desconoce si Luke Shaw o Ayden Heaven acompañarán a la pareja.

Casemiro está en línea para el socio Bruno Fernandes en el centro del campo, donde el brasileño también coloca una imagen de la jornada en Instagram, que aún podría ofrecer una indicación.

Patrick Dorgu es otro que hizo esto, con el internacional danés una opción probable en el lado izquierdo del sistema 3-4-2-1 de Amorim.

Finalmente, Bryan Mbeumo es definitivamente un shoo-in en el lugar número 10 correcto, con Cunha y Sesko el par más probable para acompañarlo en el ataque.

Andre Onana esperará superar una prueba de acondicionamiento físico tardío para comenzar entre los palos, a pesar de que han jugado 0 minutos en los cinco partidos de pretemporada de United.

