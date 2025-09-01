Manchester United quiere confirmar cuatro acuerdos antes de la fecha límite de la transferencia

Incluyendo la prioridad para Man United en el último mes de la estrella de transferencia y tres se planean hoy.

Una nueva firma está en Carrington

Manchester United planea tener tres gastos y un ingreso para la fecha límite de transferencia a las 7 p.m.

United espera confirmar la partida de Antony, Rasmus Hojlund y Jadon Sancho, mientras que el portero Senne Lammens en el complejo de entrenamiento del club es completar sus £ 18.2 millones de Royal Amwerp.

Antony se une a Real Betis en un acuerdo permanente para un reembolso total de £ 21.65 millones. United firmó a Antony hace exactamente tres años de Ajax por una tarifa que aumentó a £ 86.3 millones.

Hojlund está listo para unirse a Napoli a un préstamo estacional, donde los campeones italianos comprarían el Dinamarca Internacional el próximo año. Sancho está cerca de mudarse a Aston Villa con un préstamo estacional, su tercer hechizo de préstamo durante su carrera en el United.

Sancho, de 25 años, no tiene contrato con United en 2026 y probablemente será liberado. Villa cubrirá el 80% del salario Sancho y las bonificaciones factibles se incluirán en el acuerdo.

United puede ser cargado con Tyrell Malacia trasero a la izquierda. Los colgantes de transferencia árabe y turco saudita están abiertos por más tiempo, pero los intereses de los clubes en esas competiciones aún tienen que salir a la luz.

Lammen, de 23 años, voló a Manchester hoy. Las fuentes del club se han negado a decir si el belga será instalado como el guardián n. ° 1 de United.

United ha evitado efectivamente que la falla de cambiar a Casemiro traiga a un gran centrocampista. El club fue demasiado costoso para un movimiento para Carlos Baleba por Brighton y Hove Albion, pero se espera que aumenten su interés el próximo año.

United podría tener más guardianes de los que tienen centrocampistas centrales cuando la ventana de transferencia está cerrada. Casemiro, Kobbie Mainoo y Manuel Ugarte son las tres opciones especializadas disponibles para Ruben Amorim, aunque se espera que el Capitán Bruno Fernandes juegue durante la mayor parte de la campaña allí.