Manchester United puede resolver una gran prioridad de transferencia con Rasmus Hojlund Swap Deal

United necesita un centrocampista y Hojlund está disponible para la transferencia

Manchester United escupe a Rasmus Hojlund (Imagen: Ash Donelon/Manchester United a través de Getty Images)

Manchester United puede haber disfrutado de una ventana positiva de transferencia de verano hasta ahora, pero todavía hay dos prioridades sorprendentes que tienen que resolver.

United vino de su colisión de la Premier League de la apertura con el Arsenal con mucho crédito, a pesar de su derrota por 1-0, y muchos de ellos provienen de los aspectos positivos que se pueden ver en las áreas delantera del campo.

Matheus Cunha y Bryan Mbeumo fueron excelentes en los tres delanteros de United, mientras que Benjamin Sesko parecía claro por el banco. Los tres jugadores fueron firmados este verano por una tarifa combinada al norte de £ 200 millones, pero las señales se ven bien de que resultan ser un éxito.

Sin embargo, lo que estaba claro en su pérdida para los Gunners era la necesidad de united para fortalecer a su portero y departamentos en el centro del campo. Altay Bayindir era demasiado débil para el objetivo del Arsenal y ofreció otro recuerdo de que no es lo suficientemente bueno para United.

Si Andre Onana sigue siendo el número uno de United, United debe fortalecer su competencia en un mundo ideal. Los sonidos de Old Trafford sugieren que esto no se considera una prioridad importante en las últimas dos semanas de la ventana de transferencia.

Pero es un nuevo centrocampista. Y mientras Bruno Fernandes miró a casa en un papel más profundo en el centro del campo, necesita un jugador con excelentes atributos físicos para jugar a su lado.

Casemiro, de 33 años, que comenzó el domingo, no es ese hombre, mientras que Manuel Ugarte es en gran medida abrumador desde que dibujó el PSG el verano pasado. Kobbie Mainoo fue un reemplazo no utilizado y donde su futuro se encuentra bajo Ruben Amorim a largo plazo, sigue cuestionado.

Brighton -Midfielder Carlos Baleba ha sido anunciado como una firma potencial, aunque se sabe que las gaviotas son negociadores difíciles. Morten Hjulmand de Sporting CP y Crystal Palace Star Adam Wharton también se menciona como posibles alternativas.

Pero una forma de reclutar a un mediocampista de alta calidad podría presentarse, mientras que United Rasmus Hojlund parece estar cargando. A pesar del deseo del danés de permanecer en el club, sus posibilidades parecen limitadas en Old Trafford después de haber sido omitido del día de la competencia el domingo.

El jugador de 22 años solo ha logrado 14 goles de la Premier League en sus dos temporadas en el club y sus días parecen estar contados después de la llegada de Sesko.

Es muy probable que se vea un regreso a la Serie A y el ex Club Atalanta consideraría tomar un préstamo para el internacional danés.

Atalanta -Midfielder Ederson está vinculado a un traslado al Manchester United. (Imagen: imagen Foto -Oficina/Getty -Images)

El mediocampista brasileño Edersonson, que ha estado asociado con United en el pasado, lleva su oficio con el lado italiano y United puede hacerlo peor que centrar su atención en el jugador de 26 años este verano.

Ederson se describe como un «caballo de batalla despiadado» en los medios de comunicación italianos y sería el papel perfecto para Fernandes en la sala de máquinas de United. Se ha ido durante dos años en su acuerdo en Bergamo y United podría usar Hojlund como peso de marca con una posible transferencia.

Con solo 12 días hasta que la ventana de transferencia esté cerrada y unida que tiene que descargar a los jugadores y firmar un mediocampista, una solución tan creativa no puede estar fuera de la mesa de negociaciones.