United está buscando un nuevo centrocampista y está a punto de hacer uno con el que están conectados en el pasado

Joshua Zirkzee del Manchester United es desafiado por Sander Berge Van Fulham (Imagen: 2025 Getty Images)

La prioridad de transferencia del Manchester United en los últimos 12 días de la ventana nunca ha sido más clara: firmar un nuevo centrocampista central.

A pesar de todo el rendimiento general de United en la derrota por 1-0 contra el Arsenal fue positivo, y gastaron un peligroso nuevo frente tres de Bryan Mbeumo, Matheus Cunha y Benjamin Sesko, su necesidad de un nuevo mediocampista al norte de £ 200 millones.

No es ningún secreto que Ruben Amorim quiere una nueva energía para jugar junto al Capitán Bruno Fernandes al pie de su centro del campo y está claro, a pesar de que comienza el domingo, el Casemiro de 33 años no es ese hombre.

Kobbie Mainoo, que fue un reemplazo no utilizado contra los Gunners, ha sido abrumador por Grace y Manuel Ugarte ha sido abrumador desde que dibujó el PSG el verano pasado.

Como tal, United se ha asociado con personas como Brighton -Midfielder Carlos Baleba, Sporting CP Star y Crystal Palace Ace Adam Wharton, pero este fin de semana defenderán a un jugador que han firmado para el puesto casi el verano pasado.

United hizo contacto con Burnley sobre un posible acuerdo para Sander Berge y se supone que el ex Sheffield United -Midfielder estaba entusiasmado en un traslado a Old Trafford. A pesar del descenso de los Clarets de la Premier League, Berge había causado una impresión en su única temporada en Turf Moor y se supuso que se podría haber alcanzado un paso de £ 25 millones.

Sin embargo, cuando sucedió, United Ugarte y su interés en Berge fueron terminados. Hizo el cambio a Fulham por £ 25 millones y estaba en el corazón de la campaña positiva de Marco Silva la temporada pasada.

Ahora que United significa un viaje a Craven Cottage sin que sus problemas se resuelvan en el centro del campo, el jugador que intentan firmar el verano pasado establecerá su caída para las cámaras deportivas del cielo.

—

