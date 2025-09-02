Kobbie Mainoo intentó y no pudo alejar un paso del Manchester United antes de la fecha límite de transferencia después de que aparentemente cae en desgracia de Ruben Amorim

La decisión de £ 50 millones de Ruben Amorim ha asegurado que se haya mantenido una tradición a largo plazo (Imagen: Getty Images)

Manchester United ha confirmado una tradición de casi siglos después de que Ruben Amorim Kobbie había bloqueado el empuje tardío de Mainooo para abandonar el club.

El mediocampista de 20 años trató de desarrollar una salida en la última semana de la ventana de transferencia, frustrado porque fue omitido fuera de la apertura de las dos luminarias de la Premier League. Pero su solicitud fue rechazada.

Se ocupó de unos minutos limitados del primer equipo, y con la Copa Mundial 2026 probablemente en su cabeza, Mainoo le había pedido a Mainoo que se fuera en préstamo buscando el juego. También estaba conectado con una reubicación permanente de £ 50 millones a Napoli, aunque el equipo de la Serie A nunca ha seguido una oferta formal.

Como resultado, Mainoo sigue siendo un papel de especial importancia en el primer equipo de United, ya que él es la única academia de posgrado que se encuentra actualmente en el grupo. Durante 88 años consecutivos, los Red Devils se han asegurado de que al menos un jugador en su propio suelo en su configuración senior.

Durante el régimen de Sir Alex Ferguson, los productos de la Academia formaron regularmente una parte considerable del equipo. Pero en la década más o menos desde su partida, esas cifras han disminuido constantemente.

Este verano, United perdió a tres graduados más: Marcus Rashford se unió a Barcelona en préstamo, Alejandro Garnacho completó un traslado a Chelsea y Jonny Evans colgó sus botas. Si Mainoo también hubiera terminado, la tradición a largo plazo del club para promocionar desde el interior habría terminado.

Kobbie Mainoo insistió en una salida del préstamo este verano, pero le dijeron que no podía irse (Imagen: papá)

En realidad, United pudo haber pateado la lata en el camino. El futuro a largo plazo de Mainoo sigue siendo incierto. Su contrato se extiende hasta 2027, pero las negociaciones sobre nuevas condiciones se han atascado durante meses: coser semillas de dudas y disturbios en ambos campos.

Si las conversaciones continúan almacenando y el tiempo de juego de Mainoo es limitado, United puede verse obligado a considerar la venta, especialmente antes de que ingrese el último año de su acuerdo, cuando las valoraciones del jugador generalmente caen.

Dicho esto, Amorim ha enfatizado públicamente que Mainoo sigue siendo central en sus planes, a pesar de su uso cauteloso de la persona joven hasta la fecha. «Quiero que Kobbie se quede», dijo para la victoria 3-2 de United sobre Burnley el sábado.

«Tiene que luchar por su lugar. Y necesitamos Kobbie, así que eso no va a cambiar. Entiendo que los jugadores que no están jugando están decepcionados en este momento. Todos tendrán la misma oportunidad de jugar. Tienes que pelear durante la semana».

Amorim no ha mostrado mucha confianza en Mainoo en los últimos meses (Imagen: Getty Images)

Mainoo se rompió por primera vez en el equipo senior de United durante la temporada 2022/23 y ha realizado 74 actuaciones desde entonces y anotó siete goles. Sin embargo, solo presentó este período una vez en la Premier League.

Bajo Amorim jugó en aproximadamente dos tercios de los 46 juegos de los portugueses que están a cargo de Old Trafford, pero solo se llamaba Xi 16 veces. La lesión ha jugado su parte, pero Amorims prefería un centro del campo de dos hombres ha hecho que la competencia sea brillante, con Bruno Fernandes, Casemiro y Manuel Ugarte aparentemente en el orden jerárquico.

Ahora Mainoo se enfrenta a una pelea, no solo para asegurar su lugar en el lado de Amorim, sino también su futuro en el club, con la orgullosa tradición y la historia de United, en parte, colgando en el equilibrio.