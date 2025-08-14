Manchester United puede hacer algo que no han hecho durante cinco años con un nuevo ataque de £ 194 millones

Man United gastó casi £ 200 millones en nuevas sesiones de firma para fortalecer su ataque para la temporada 2025/26.

Manchester United ha recopilado un nuevo ataque. (Imagen: Ben Roberts – Danehouse/Getty Images).

Se espera que el primer partido de la Premier League el domingo contra el Arsenal en Old Trafford marque el nacimiento de la nueva línea del Manchester United.

Después de completar la campaña de la Premier League de la temporada pasada con una diferencia objetivo negativa de -10, United priorizó correctamente a atacar sesiones de firma en la estrella de transferencia de este verano.

United puso su puesto el día inaugural de la ventana y anunció que habían llegado a un acuerdo con los lobos para firmar Matheus Cunha, que activó su cláusula de liberación de £ 62.5 millones. El acuerdo se completó oficialmente 12 días después.

United, después de un extenso período de negociación, continuó asegurando su segunda firma de ataque del verano y trajo a Bryan Mbeumo de Brentford. Al igual que Cunha, el camerunés tuvo su corazón en un traslado a Old Trafford, pero la falta de una cláusula de liberación en su contrato de abejas significaba que el acuerdo era mucho más complejo.

Al final, una oferta de £ 65 millones más £ 6 millones en complementos fue suficiente para sacarlo del estadio de la comunidad GTech. Anotó 20 goles de la Premier League la temporada pasada y fue uno de los mejores jugadores de la división.

Las adiciones de Cunha y Mbeumo antes de la gira de pretemporada por los Estados Unidos fueron un comienzo fantástico para el verano para United. El dúo anotó 37 goles en el período pasado, incluidos 35 en la competencia.

United, sin embargo, todavía estaba sin un centro muy necesario. Pase hacia adelante, Benjamin Sesko.

Menos de una semana después de que United completara sus giras por los Estados Unidos con un empate 2-2 contra Everton en Atlanta, Sesko fue presentado a los fanáticos en Old Trafford antes del final de pretemporada contra Fiorentina el sábado pasado.

El esloveno se ha unido al equipo alemán RB Leipzig por una primera tarifa de £ 66.4 millones después de marcar 21 goles en todas las competiciones la temporada pasada. Seguirá a Rasmus Hojlund y se convertirá en el líder principal de United.

Benjamin Sesko estará feliz de poner un marcador temprano esta temporada. (Imagen: Matt McNulty/Getty Images.)

Hojlund, quien podría abandonar el club antes del final de la ventana de transferencia de este verano, se unió a United desde Atalanta en agosto de 2023 y anotó solo 26 goles en 95 juegos para los Rojos. United necesita a Sesko para entregar la tasa más alta de los bienes que eso.

Sesko está listo para liderar un ataque que también contendrá Mbeumo y Cunha debe tener fe en sus posibilidades. Sin embargo, estará bajo niveles de presión que nunca antes había experimentado.

El lugar de NR .9 en United es una de las posiciones más investigadas en el fútbol mundial, lo que significa que estará bajo una enorme presión para llegar al suelo. Pero con personas como Bruno Fernandes, Cunha, Mbeumo y Amad zumbando a su alrededor, la línea de suministro debería ser productiva.

Después de marcar 21 goles para Leipzig la temporada pasada, United soñará con verlo anotar 20 goles en su primera temporada en Old Trafford. Lograr los 20 goles sería un logro fantástico.

En primer lugar, la primera prioridad de Sesko debe alcanzar los dos dígitos lo más rápido posible. United lo ha firmado para marcar goles y para asegurarse de que sean más productivos para el objetivo.

Cunha y Mbeumo están listos para jugar justo detrás de él y también compartirán las ambiciones de alcanzar los dos dígitos. Sin embargo, al igual que Sesko, también experimentarán un nivel de presión completamente nuevo en Old Trafford en comparación con lo que están acostumbrados.

Matheus Cunha (izquierda) y Bryan Mbeumo anotaron 35 goles de la Premier League la temporada pasada. (Imagen: Daniel Chesterton/Offside/Offsis a través de Getty Images).

Sin el fútbol europeo en la agenda esta temporada, la Premier League será el pan y la mantequilla de United. Tienen que pagar las luchas de la temporada pasada y impulsar la calificación europea para 2026/27.

Con un frente tres de Mbeumo, Cunha y Sesko, United creerá que tienen las herramientas para hacer esto. La última vez que United tuvo tres jugadores para llegar a los dos dígitos en una campaña de la Premier League fue entonces Edinson Cavani (10), Marcus Rashford (11) y Fernandes (18) entregaron constantemente los productos en la campaña 2020/21.

Nadie, por otro lado, ha alcanzado dos dígitos para United en la Premier League la temporada pasada; Fernandes y Amad fueron sus máximos anotadores con ocho.

Teniendo en cuenta el aumento de las expectativas y todos los demás comentarios que se realizan en un nuevo club con una primera temporada, si United alcanzó el final de la temporada 2025/26 y Cunha, Mbeumo y Sesko se han visto dos dígitos para los objetivos de la competencia, se considerará un trabajo bien realizado.