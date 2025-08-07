Chelsea está interesado en firmar el jugador de ala Wantaway de Manchester United Alejandro Garnacho

Chelsea refuerza sus esfuerzos para fichar a Alejandro Garnacho del Manchester United (Imagen: Ash Donelon/Manchester United)

Está a punto de gastar £ 75 millones para aterrizar a Benjamin Sesko de RB Leipzig, y que ya han firmado a Matheus Cunha y Bryan Mbuemo por un combinado de £ 132.5 millones, su Manchester United no era tímido no gastar este verano.

Aunque la capacidad de un lado que terminó en la Premier League la temporada pasada, terminó y no tiene fútbol europeo lucrativo para buscar la próxima temporada, la explicación es posiblemente cuestionada por los fanáticos rivales.

Manchester United sigue siendo uno de los equipos deportivos más grandes del mundo, no solo equipos de fútbol, equipos deportivos. Se paran al lado de los Yankees de Nueva York, los Dallas Cowboys, el Real Madrid y los Lakers de Los Ángeles cuando se trata de tamaño y escala, que algunos de ellos son en términos de ingresos reales.

United sigue siendo una gran empresa. Son una marca de fútbol en todo el mundo que tiene fanáticos que caminan profundamente en los cientos de millones. Eso significa que siempre hay efectivo en la empresa e, incluso con unos pocos años de barbecho en términos de éxito competitivo, siempre que sigan siendo compatibles con PSR, lo que han sido, donde las cuentas se han presentado al fútbol rojo limitado en contraste con el Manchester United PLC, pueden gastar.

Se vuelve más desafiante y más cargado de riesgo, cuanto más tiempo pasan fuera de la Liga de Campeones, pero es una marca que se ha construido durante décadas, y eso significa que siguen siendo un gran pez. El hecho de que continúen atrayendo a los mejores jugadores, incluso sin el fútbol de la Liga de Campeones, debería ser instructivo.

Pero algunos de los riesgos que están conectados todavía son un lado tan grande y para poder pagar el gran dinero, algo que el copropietario Sir Jim Ratcliffe se ha quejado anteriormente antes de este verano, son la gran cantidad de jugadores que todavía están en sus libros y que ya no es parte del Keken deseado.

Alejandro Garnacho ha estado en camino a la salida de Old Trafford durante algún tiempo, con Amorim claro que no es parte de sus planes. Pero en los salarios que, en ningún lugar cerca de las £ 250,000/£ 300,000 de algunos de sus compañeros de equipo, aún muy por encima de lo que muchos lados fuera de Inglaterra pueden pagar, se convierte en un mercado pequeño.

Según el atletismo, se les dijo a Vruiters anteriores que £ 70 millones es la apreciación de Garnacho. Eso puede ser lo que United quiere, pero es difícil ver que eso es lo que van a obtener porque habrá pocas opciones disponibles para tratar de obtener una guerra de ofertas. Fuera de las fiestas más grandes de la Premier League, los gigantes españoles Real Madrid, el Bayern de Múnich de la Bundesliga y la Liga Profesora Saudita, como Italia y Francia, pueden jugar en ese espacio en ese espacio últimamente.

Los ingresos de transmisión en España, Alemania, Italia y Francia están eclipsados por la Premier League, y solo clubes como Madrid y Bayern, así como Barcelona, cuando finalmente obtienen su casa en orden después de que el Pandemie los ha afectado mal, puede afirmar que generar ingresos en línea con los equipos de la Liga Premier, incluso las de la mitad.

Eso dificulta cambiar a los jugadores. Hace veinte años habría sido una cara normal ver a AC Milan, Juventus o Internazionale en la carrera de talento superior, pero esos clubes se han quedado tan detrás de la Premier League en condiciones de ingresos que no pueden ser participantes activos en ese mercado. Por supuesto, el préstamo extraño ocurre aquí y allá, pero a menudo está muy subsidiado en el lado salarial y requiere que algunos dan a los jugadores para abandonar la competencia nacional de élite del fútbol mundial.

Marcus Rashford se habría vendido antes si hubiera un mercado totalmente funcional. Pero sus enormes salarios significan que pocas personas podrían permitirse tanto el salario como la compensación requerida. Barcelona ha optado por hacer un punto sobre el trato sabiendo que si funciona, su valor será mucho más bajo el próximo verano porque está un año desde el final de su contrato.

Pero luego está Garnacho. Su comportamiento crea algunas banderas rojas para los equipos de reclutamiento en la Premier League y eso habrá dañado su propuesta de valor. United puede querer la actitud de £ 70 millones, pero habrá mucho espacio para las negociaciones, porque saben que su valor no aumentará en los próximos 12 meses si no juega, y su salario será una carga. Necesitan un más libre y, debido a que el jugador quiere permanecer en la Premier League, Chelsea les ofrece la oportunidad de vender, y saben que representa ganancias puras como una academia graduada desde un punto de contabilidad.

Jadon Sancho es otro ejemplo. United quiere descargar, pero hay pocos clubes que pueden venir a la mesa para ofrecer el tipo de dinero que United quiere y quiere al jugador. A los jugadores no les gusta tomar reducciones salariales, especialmente fuertes, independientemente de cuánto sean. Influye en la palanca que tienen cuando se trata de negociaciones contractuales en el futuro si aceptan menos de lo que se consideraba en una determinada etapa era su valor.

Los jugadores como Rasmus Hojlund también son difíciles de vender. United pagó demasiado por el delantero danés cuando lo firmaron desde Atalanta en el verano de 2023 por una tarifa que podría aumentar a £ 72 millones si se cumplieran todas las condiciones. El informe sugiere que el club ahora aceptaría £ 30 millones, y ese difícilmente sería el valor en libros restante que ha recuperado.

Pagar un buen dinero para los jugadores es algo que se ofrece a los clubes más grandes. Los mejores jugadores cuestan los mayores costos, pero no siempre es el caso que cuanto mayor sea el reembolso, más garantizado el éxito.

United ha pasado mucho. Hay una clara sabiduría al firmar a Cunha y Mbeumo, Premier League, aunque para dos jugadores que probablemente no tendrán un valor enorme en tres o cuatro años a las 26 y 27.

Pero todo el ecosistema todavía es estimulado por la Premier League, con un lado saudí ocasional que interviene para ofrecer grandes salarios para las luces de vía. La búsqueda de Carlos Baleba de United of Brighton & Hove Albion es un juego claro a largo plazo, pero sin ir a algunos de los grandes ganadores de regímenes anteriores, donde la estructura y la estrategia estaban ausentes, entonces es difícil presionar el botón de reinicio.

La persona que tomó las riendas en United necesitaba tiempo. Es una gran tarea dar la vuelta. Pero el pasado en el mercado debería dar algunas lecciones, y el club tendrá que ser consciente de que cuando se trata de mover errores en el mercado, las opciones serán limitadas, y ese es el resultado de la voluntad de United y otros para cumplir con enormes requisitos que el sistema cometió profundamente con incorrecto.