Manchester United puede completar una misión de transferencia de siete años por solo £ 17 millones

Last Manchester United Transfer News and Gossip como el ex Midfielder Ruben Neves está vinculado a un traslado a Old Trafford

Ruben Neves está nuevamente conectado al Manchester United (Imagen: Patrick Smith – FIFA/FIFA a través de Getty Images)

El Manchester United ya puede ser creado planes para la ventana de transferencia de enero. Una parte del equipo ha sido objeto de mucha especulación después de la derrota contra el Manchester City en el Derby de Manchester.

United puede haber firmado a tres nuevos atacantes, un espalda izquierda y un guardián durante la ventana de transferencia de verano, pero se ha dicho mucho sobre la necesidad de firmar un nuevo centrocampista. La estrella de Brighton, Carlos Baleba, estaba fuertemente conectada con la firma de United, pero un movimiento nunca se le ocurrió las gaviotas que supuestamente exigieron una tarifa de más de £ 100 millones para el Camerún Internacional.

Ahora que la ventana de transferencia de verano ahora se está cerrando, ahora ha surgido un nuevo informe de que United está interesado en el mediocampista de Al-Hilal Ruben Neves. Un informe en la sesión informativa diaria afirmó que un acuerdo de 20 millones de euros (£ 17 millones) podría estar en los mapas con Neves que aparentemente quieren regresar a Europa.

Esta no es la primera vez que United se ha vinculado a la firma de nevos. Los informes surgieron por primera vez en 2018 y afirmaron que United estaba interesado en firmar el Portugal International durante su tiempo en Wolves.

Neves firmó para Wolves en 2017 y ayudó al club a asegurar la promoción de la Premier League antes de que finalmente jugara un papel clave para ayudar al equipo de Molineux a calificar también para la Europa League.

Neves apareció 253 actuaciones para los lobos, anotó 90 goles y desde entonces se ha caracterizado 60 veces para Al-Hilal, ya que había hecho el cambio a la Liga Saudita en 2023. Un movimiento para Neves ahora estaría conectado al centrocampista siete años después de que United estuviera conectado por primera vez.

United ciertamente se beneficiaría de una nueva opción en el centro del campo. Lo que será la clave es cuán decidido es United para firmar a Baleba, y si tienen una oportunidad realista de obtener un trato sobre la línea.

Si la respuesta a eso es ‘no’, el club considerará sus opciones, y puede permanecer en la izquierda a Neves. Neves ya ha dibujado su deseo de regresar a su antiguo club Porto antes de retirarse.

«Lo dije en todas las entrevistas: no volverá para terminar su carrera, volverá a jugar y ser competitivo: ese es mi gran objetivo», dijo el mes pasado.

«Afortunadamente tengo 28 años y me siento físicamente muy bien. Este es un objetivo profesional, porque no era campeón en Porto y una familia de más de 60 personas que apoyan al club, es algo que quiero dar y experimentarlos [for myself].

«Solía ​​ir a los Aliados para celebrar los títulos de Oporto, pero ahora quiero estar al otro lado y ver a mi familia celebrar».

