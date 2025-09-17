Últimas noticias y chismes de transferencia de Manchester United con una actualización reciente que puede darle a United la oportunidad de firmar a Bournemouth Star Antoine Semenyo

Antoine Semenyo Van Bournemouth (Imagen: Robin Jones – AFC Bournemouth/AFC Bournemouth a través de Getty Images)

Manchester United puede tener la oportunidad de fichar a la estrella de Bournemouth, Antoine Semenyo.

United tiene una ventana ocupada en la transferencia de verano con cinco nuevas sesiones de firma, de las cuales tres han fortalecido la línea de avance en Old Trafford. Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko se han unido, con acuerdos para Senne Lammens y Diego Leon también completados.

El equipo de Ruben Amorim ha ganado solo uno de sus aperturas de cuatro partidos de la Premier League esta temporada. Esa forma, combinada con la salida de la segunda ronda de la Copa Carabao, ha llevado a especulaciones sobre el futuro de Amorim en United.

El Spiegel ha informado que cinco candidatos están vinculados al reemplazo de Amorim, ya que United Boss debe ser aplicado. Se especula que el futuro de Amorim se evaluará después de los próximos tres juegos contra Chelsea, Brentford y Sunderland.

Bournemouth -Baas Andoni Iraola se menciona en el informe como un candidato potencial para reemplazar Amorim si la Jerarquía Unida decide que se requiere un cambio. El informe también menciona a Oliver Glasner de Crystal Palace, Marco Silva de Fulham, ex Inglaterra -Baas Gareth Southgate y el entrenador en jefe Mauricio Pochettino de los Estados Unidos como posibles sucesores de Amorim.

Si se designa Iraola, esto puede aumentar las oportunidades de United para firmar a Semenyo en enero o el próximo verano. La estrella de Bournemouth ha estado fuertemente vinculada a una reubicación de las cerezas durante varios meses, por lo que Tottenham Hotspur también se menciona como un destino potencial.

El Observatorio de Fútbol de CIES ha entregado el valor actual de Semenyo en el mercado, ya que las cosas son sobresalientes. La estrella de Bournemouth valdría entre € 63 millones (£ 55 millones) y € 73 millones (£ 64 millones) en el mercado actual.

Aunque el semenyo firmado firmó y nombró a Iraola como gerente es un poco temprano, por decir lo menos, no sería una sorpresa ver el interés en la intensificación del avance si se aplica un cambio de entrenador en jefe, especialmente si ese cambio Iraola cambiaría el estadio de vitalidad para Old Trafford.

