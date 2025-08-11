Manchester United puede asegurar el reemplazo de Rasmus Hojlund sin gastar un centavo

Rasmus Hojlund parece abandonar Old Trafford este verano, mientras que el Manchester United está renovando su ataque.

Man Utd Striker Rasmus Hojlund. (Imagen: Kevin C. Cox – Premier League/Getty Images)

El tiempo de Rasmus Hojlund en el Manchester United llega a su fin, al menos para esta campaña, y quizás incluso permanente si los Rojos se salen con la suya en los próximos días.

La llegada de Benjamin Sesko de RB Leipzig siempre cuestionaría el futuro del delantero, dado que él ha sido la primera opción en esa posición desde su llegada. Desafortunadamente, la última campaña hizo poco para demostrarle a Ruben Amorim que el status quo debería permanecer en los cuartos de ataque.

Con demasiada frecuencia, Hojlund luchó por ser el protagonista en Old Trafford y, aunque puede haber sido difícil de considerar que Sesko obtendrá un mejor apoyo en las áreas de avance esta temporada, su destino parece sellado. Las noticias de la tarde de Manchester Comprende que AC Milan está interesado en Hojlund y los Rojos están convencidos de completar un acuerdo para el jugador de 22 años.

Si este acuerdo, como se esperaba, se completa antes de la fecha límite del 1 de septiembre, los Rojos estarán en una posición en la que tengan que reemplazar al delantero. Aunque sí, United acaba de traer a un atacante, solo se quedarían con Chido Obi o Joshua Zirkzee, que juega de respaldo a Sesko.

Aunque ninguna de las dos opciones es demasiado controvertida, usted cree que los Rojos pueden necesitar más apoyo para el esloveno, dado que OBI todavía es muy crudo y Zirkzee ha disfrutado de un mejor rendimiento en un no más profundo. 10 rollo. Pero aquí es donde hay un problema para los rojos.

Los gastos de United han sido imponentes e incluso si logran vender HoJlund de forma permanente, así como de Alejandro Garnacho, por cierto, aún tienen que tener cuidado con los gastos por lo que esencialmente serían una copia de seguridad. Afortunadamente, hay una opción que estaría disponible de forma gratuita.

Dominic Calvert-Lewin en acción para Everton. (Imagen: Visionhaus/Getty Images)

Dominic Calvert-Lewin puede no estar en lo alto de la lista de deseos de United Fan, pero hay mucho que encontrar sobre un acuerdo para el ex hombre de Erton. Primero, como se dijo, está disponible de forma gratuita, por lo que el riesgo de llevarlo a Old Trafford es, en el mejor de los casos, mínimo.

En segundo lugar, le gustaría participar. Si se deben creer en los informes, ha «despedido a su agente» en un intento de tomar el control de su futuro y trabajar en un traslado a United.

En tercer lugar, él es una edad considerable. A los 28 años todavía existe la posibilidad de que lo mejor de Calvert-Lewin todavía llegue y Amorim se apoyaría para obtener el mejor rendimiento posible de él.

Finalmente, tiene una cualidad esencial para una copia de seguridad que es la experiencia de la Premier League. Cuando está en la cima de su juego, Calvert-Lewin ha demostrado que pudo entregar en la máxima categoría inglesa, para que fuera un ‘Plan B’ ideal para Amorim.

Por supuesto, si estuviéramos hablando de Calvert-Lewin como el delantero más importante para United esta temporada, las alarmas sonarían. Pero no estaría firmado para ese objetivo y considerar el dinero para un reemplazo de Hojlund será apretado, esta parece una opción muy sensata.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Haga clic aquí para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidos Spotify y Apple Podcasts, y también puede ver en YouTube.