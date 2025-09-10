Manchester United pudo agregar dos jugadores a su equipo más fuerte para Man City Clash

Man United regresará a la promoción de la Premier League este domingo cuando viajen por la ciudad para combatir el Manchester City en el estadio Etihad

Lisandro Martínez (centro) representado durante la gira de pretemporada del Manchester United por Estados Unidos (Imagen: Ash Donelon/Manchester United a través de Getty Images)

Manchester United regresa a la promoción de la Premier League este domingo y supo que el uso de este Derby de Manchester no podría ser más alto para los dos clubes que disputan.

Tanto el Manchester City como United han aprobado el comienzo de la temporada mixto y ambos necesitan desesperadamente un excelente resultado positivo para levantar su campaña. Sin lugar a dudas, los rojos son marginalmente menos presión sobre sí mismos que los hombres de Pep Guardiola.

United está en la mesa sobre la ciudad y saben que un empate, aunque no el alarde de triunfante que anhelan los partidarios, un resultado positivo estaría fuera de casa. Sin embargo, hay muchas razones para que los fanáticos de los Rojos se aseguren de que puedan recoger los tres puntos.

City se dirige al encuentro con una crisis de lesiones y United sabe que si Matheus Cunha, Mason Mount y Diogo Dalot han aclarado las lesiones, pueden llevar a cabo el equipo de primera opción de Ruben Amorim este fin de semana. Además, United tiene dos jugadores que se pueden agregar a su equipo más fuerte tan pronto como el domingo para estimular aún más sus posibilidades.

La defensa puede ser una de las áreas más fuertes del campo para United. Los Rojos comienzan a verse más cómodos en los tres en el sistema trasero con sus mitades medias que ajustan la visión de Amorim.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Pero agregue esa selección -dilema Lisandro Martínez Y de repente se ve aún más fuerte. El argentino ha estado fuera de funcionamiento desde febrero y no hay señales claras de que sea adecuado para hacer el equipo contra City.

Sin embargo, ha vuelto a la hierba en Carrington y la esperanza es que no esté demasiado lejos de un regreso al equipo del Día de la Competencia. Si estuviera disponible para el Derby, probablemente sería uno de los sustitutos en el estadio Etihad que ocupó el lugar de Ayden Heaven en el equipo.

Aunque potencialmente duro en el cielo, Martínez ha demostrado una y otra vez que está unido y tiene la mentalidad adecuada para representar al club. Su voz en el vestuario solo sería un gran ascensor para el club y fortalecería Unitedly United.

De una área que trata bien con la otra, lo que no ha hecho: el departamento de portero. Andre Onana se irá a Trabzonspor, lo que significa que su lugar debe ser tomado en el equipo.

Feliz, Senne Lammens Fue firmado para reemplazar al camerunés y será interesante ver si lo arrojarán a las profundidades el domingo o no. Altay Bayindir ha sido la primera opción en la Premier League esta temporada, pero ya ha cometido errores que han afectado su derecho a comenzar.

¿Lammens recibirá el guiño? El tiempo lo aprenderá, pero el belga podría obtener un lugar en su primer equipo de la jornada en United para el juego, incluso cuando comienza en el sofá.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.