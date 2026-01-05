Manchester United, próximos candidatos a entrenador tras el despido de Rubén Amorim

necesito saber
El Manchester United tomó la decisión de separarse de Ruben Amorim el lunes por la mañana mientras presionan para nombrar un sucesor en Old Trafford para la segunda mitad de la temporada, con una gran cantidad de nombres surgiendo.
Todo lo que necesitas saber sobre a quién podría nombrar el Manchester United como nuevo entrenador tras el despido de Rubén Amorim…
- El Manchester United despide a Rubén Amorim: El lunes por la mañana surgió la noticia de que el Manchester United había tomado la decisión de separarse del táctico portugués. Lea la historia completa aquí.
- Comunicado de prensa del club: En un comunicado, el club explicó que la decisión se tomó para «dar al equipo la mejor oportunidad de conseguir el puesto más alto posible en la Premier League». El club también agradeció a Amorim por sus aportaciones durante el año pasado. Lea la historia completa aquí.
- ¿Quién se hará cargo del partido ante el Burnley? El United jugará contra el Burnley en la Premier League el miércoles y Darren Fletcher se hará cargo del primer equipo. El técnico sub-18 tendrá la oportunidad de mostrar sus credenciales durante el partido.
- Fletcher podría ver un papel permanente: Con el United buscando un nuevo entrenador en jefe, Fletcher podría ser el hombre que se haga cargo del primer equipo hasta el final de la temporada. Sin embargo, hay una gran cantidad de otros nombres incluidos en el sombrero.
- Enzo Maresca en lo alto de las apuestas: A pesar de dejar el Chelsea la semana pasada, Maresca pudo regresar a la dirección de la Premier League con los Rojos casi de inmediato. En el momento de escribir estas líneas, las casas de apuestas tienen al italiano en 4/1. Lea la historia completa aquí.
- Doblete de la Premier League en liza: Oliver Glasner y Andoni Iraola también han sido mencionados como posibles sucesores de Amorim gracias a su trabajo en Crystal Palace y Bournemouth respectivamente. No se sabe si ninguno de los dos, dada su fidelidad, se plantearía dejar su actual club rumbo a Old Trafford.
- Leyendas españolas llamadas: Por otra parte, se ha relacionado a Xavi y Zinedine Zidane con el puesto ahora vacante. Sin embargo, ninguno de los dos tiene experiencia en el sistema de fútbol inglés, lo que podría resultar problemático.
- ¿Gareth Southgate está listo para regresar a la gerencia? El técnico ha desaparecido de la escena de los entrenadores desde que se separó de Inglaterra a raíz de la Eurocopa 2024, pero también se le ha relacionado con el United en varias ocasiones.