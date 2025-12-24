Manchester United proporcionó una actualización alentadora sobre lesiones

El portero del Manchester United, Radek Vitek, está disfrutando de una temporada impresionante cedido en el Campeonato, pero se temía que su temporada hubiera terminado después de sufrir una lesión en la rodilla.

Radek Vitek sufrió una lesión en la rodilla durante su cesión en el Bristol City

Los temores de lesión del portero del Manchester United, Radek Vitek, se han disipado después de que se sometió a una cirugía menor en la rodilla, lo que significa que estará en acción solo ocho semanas. El jugador de 22 años está disfrutando de una excelente temporada cedido en el Bristol City en la Championship, pero se perdió la victoria del sábado sobre el Middlesbrough por una lesión y se temía que pudiera estar fuera de juego durante un período prolongado.

Pero el internacional juvenil checo volverá a la acción en febrero y, en lugar de regresar al United para recibir tratamiento, permanecerá con los Robins con el objetivo de volver al equipo de Gerhard Struber en lo que podría ser un play-off en la segunda mitad de la temporada.

Un comunicado del club decía: «El Bristol City puede confirmar que Radek Vítek se ha sometido a una cirugía menor en la rodilla. Esperamos que el cedido del Manchester United esté disponible en febrero. Completará su rehabilitación en el Bristol City».

Vitek ha mantenido siete porterías a cero en 21 partidos del Campeonato y durante el partido contra el Boro, Struber destacó cuánto disfrutaba el cedido del United de su estancia en Ashton Gate. “Este fue un paso en falso”, dijo. ‘Si lo vieras, no lo harías [have] se dio cuenta de que algo andaba mal. Esto no fue nada. A veces no se puede describir todo, así es el fútbol.

«Le encanta jugar en este club. Le encanta jugar en este equipo. Sabe, y está muy agradecido, cómo ha crecido en los últimos meses con su tiempo futbolístico y de juego. Ahora nos damos cuenta de la lesión, esto es fútbol, ​​y también hay que ser claro en estos momentos y, con suerte, encontrar el siguiente paso correcto el lunes».

Vitek aún no ha hecho su debut absoluto con el United desde que se unió al club cuando tenía 16 años procedente del Sigma Olomouc en julio de 2020, pero ha disputado más de 50 apariciones con las categorías Sub-21 y Sub-18. También estuvo cedido productivamente en Accrington Stanley y Blau-Weiss Linz en Austria antes de pasar al campeonato esta temporada.