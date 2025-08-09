Manchester United predijo la alineación contra Fiorentina realizada como una llamada defensiva y Mbeumo comienza

Man United se enfrenta a Fiorentina en su último amigo de la pretemporada del verano en Old Trafford el sábado.

Bryan Mbeumo verá una primera actuación en Old Trafford. (Imagen: Peter Joneleit/Icon Sportswire a través de Getty Images).

Manchester United verá una conclusión ganadora hasta su calendario de pretemporada cuando se enfrenten a Fiorentina en Old Trafford el almuerzo del sábado.

United regresó a la casa a principios de esta semana después de que una exitosa gira por los Estados Unidos los vio ganar la serie de verano de la Premier League. Derrotaron a West Ham United (2-1) y Bournemouth (4-1) antes de retirar 2-2 con Everton para ganar el torneo.

El entrenador en jefe Ruben Amorim pudo tomar muchos aspectos positivos de las versiones de su lado, con diferentes personas que producen una cosecha de exhibiciones llamativas.

Con la visita de Fiorentina que marca el último vestido de United by the Season Apering del domingo siguiente contra el Arsenal, existe una gran posibilidad de que el chef portugués use como un XI inicial para la temporada para la temporada para la temporada de la temporada.

Con la visita del club de la Serie A listo para venir demasiado rápido para que el portero Andre Onana regresara de su lesión en los isquiotibiales, Altay Bayindir pudo obtener su cuarto inicio de la pretemporada. A pesar de las incertidumbres sobre su futuro, él sigue siendo el guardián de la segunda opción de United.

Leny Yoro tuvo un fuerte desempeño durante la gira por los Estados Unidos y es un ahoo-in en el medio del lado derecho detrás. El cielo de Ayden podría reclamar el lugar central de Luke Shaw.

Tres en el medio de la parte de atrás, Matthijs de Ligt y Harry Maguire luchan contra los dientes y las uñas para ganar ese lugar antes del comienzo de la temporada. Después del empate con Everton en el sofá, este último podría comenzar esto.

Amad y Patrick Dorgu son las opciones obvias en el departamento de ala y merecen que comience. Hasta ahora, Dorgu ha disfrutado de una campaña de pretemporada realmente fuerte e incluso en la victoria en la victoria sobre Bournemouth.

Bruno Fernandes fue cortado entre el centro del centro del campo y el no. 10 posiciones este verano, pero es cada vez más probable que sea la campaña en la sala de máquinas, lo que significa que podría comenzar en el centro del campo.

Hay una sensación de fuerte competencia para trabajar juntos, y Manuel Ugarte puede obtener el visto bueno para ofrecer una sensación de nous defensivo. Kobbie Mainoo y Casemiro pueden tener que conformarse con lugares en el sofá.

En el ataque, Bryan Mbeumo verá un nuevo comienzo después de salvar 45 minutos en su haber contra Everton en Atlanta el domingo por la noche. Se espera que Matheus Cunha comience si el otro No. 10.

Benjamin Sesko aún no es oficialmente un jugador unido, lo que significa que Rasmus Hojlund podría volver al XI inicial y liderar el ataque.

Cómo el Manchester United podría hacer cola contra Fiorentina.

United pronosticado xi vs fiorentina: Bayndir; Yoro, Maguire, cielo; Amad, Ugarte, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Cunha; Hojlund.