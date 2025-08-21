Manchester United podría castigar los resultados del préstamo para cuatro jugadores

Manchester United se transfiere más nuevo con más jugadores que se van este verano

Gabriele Biangheri podría irse este verano

Manchester United ya ha sancionado 11 salidas de préstamos este verano y podría seguir más en los últimos 10 días de la ventana.

La salida más controvertida del préstamo es el traslado de Marcus Rashford a Barcelona, ​​pero el club también ha permitido que varios de sus jóvenes prometedores se vayan. Toby Collyer fue la partida más reciente al Campeonato West Brom la semana pasada.

El portero Radek Vitek también pasará la temporada en la segunda capa en Bristol City. La pareja del centro del campo, Dan Gore y Jack Moorhouse, se han unido a las partes de la Liga One, Rotherham y Leyton Orient, mientras que el delantero Ethan Wheatley también está en el tercer nivel con la ciudad de Northampton.

United también ha trasladado un trío de prospectos a la Liga Dos con Joe Hugill (Barnet), Elyh Harrison (Shrewsbury), Sonny Aljofree (Condado de Notts) y Habeeb Ogunneye (Condado de Newport) que pasó la campaña en el cuarto nivel. El atacante altamente calificado Enzon Kana-Biyik, quien llegó a United a principios de este verano, se mudó a Suiza para convertirse en miembro de Lausana-Sport.

A pesar de esa larga lista, se espera una partida más temporal. Aquí hay cuatro estrellas de United que pueden publicar la campaña de Old Trafford.

Gabriele Bianche

Se dice que su United hace que el adolescente se vaya por delante.

El joven de 18 años impresionó al nivel de la academia la temporada pasada y estuvo involucrado en el entrenamiento del primer equipo con Ruben Amorim.

Biancheri también ha entrenado con el equipo senior de Gales y también es elegible para Canadá, que ha jugado por sus servicios a nivel internacional antes de la Copa Mundial del próximo verano en América del Norte.

Los clubes galeses Cardiff City y el condado de Newport se les atribuye el interés en tomar a Bienccheri en préstamo este período.

Harry Collect

Se espera que la espalda izquierda comience en préstamo en los próximos días con United, que quiere que el joven de 18 años juegue al fútbol regularmente.

Después de las discusiones internas y la llegada de Diego Leon este verano, Amass se reservó para una salida del préstamo. Ruben Amorim le dio a AMASS su debut en el primer equipo contra Leicester en marzo y el joven lanzó siete primer equipo la temporada pasada.

Sheffield el miércoles lidera la carrera para el joven, con otros clubes campeones interesados.

Ethan Williams

El extremo de 19 años fue una llamada tardía al equipo United para la gira de verano por América.

Anotó en la victoria 4-1 sobre Bournemouth en Chicago y atrajo la atención con sus actuaciones.

United está dispuesto a castigar un movimiento de préstamos y está conectado con la pareja de League One Stockport County y Barnsley.

Tyler Fredricson

El centro que quedó impresionado la temporada pasada de espectáculos senior y Amorim puede mantener muy bien para la próxima campaña.

Pero el regreso que se acerca al estado físico de Lisandro Martínez y el regreso al XI de Luke Shaw significa que United tiene muchas opciones en defensa cuando todos están disponibles.

Fredricson estaba en el sofá para el primer partido de la temporada contra el Arsenal junto con los defensores del colega Harry Maguire y Ayden Heaven, ambos para él en el orden jerárquico.

Tan pronto como Martínez está en forma, las actas pueden ser difíciles de encontrar a nivel superior para Fredricson y se podría investigar un préstamo, pero dadas las lesiones que han destruido United en el último período y la necesidad de usar al menos cinco opciones de respaldo central para cubrir la formación trasera, las posibilidades son las personas de 20 años en Old Trafford.