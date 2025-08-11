United está buscando un nuevo centrocampista en la ventana de transferencia de verano

Carlos Baleba está vinculado a un traslado a Old Trafford (Imagen: 2025 Allstar)

La ventana de transferencia de verano positiva del Manchester United alcanzó un nuevo máximo el sábado cuando se confirmó la firma de Benjamin Sesko.

El jugador de 22 años recibirá la tarea de la línea de referencia de Leiden a Leiden después de participar en RB Leipzig en un acuerdo con un valor de £ 73.7 millones.

El Internacional de Eslovenia, además de las llegadas de Bryan Mbeumo y Matheus Cunha, con suerte aliviará los objetivos de United, con solo cuatro equipos que obtienen menos en la Premier League que la temporada pasada de Ruben Amorim.

Sesko fue desfilado por la Old Trafford-Mermany antes de su empate 1-1 con Fiorentina y se espera que participe en el equipo cuando United se enfrenta al Arsenal en el primer partido de su temporada de la Premier League el domingo.

Sin embargo, la atención ahora cambia a quién es el siguiente a través de la puerta en Carrington.

La expectativa es que cada nueva firma estará en el centro del campo y United está fuertemente conectado a un movimiento para Brighton y Hove Albion -Midfielder Carlos Baleba.

El jugador de 21 años es un compañero de equipo internacional de United Stars Mbeumo y Andre Onana e ha impresionado el nivel de la Premier League para el Meeuwen en las últimas temporadas.

Pero Brighton se conoce como negociadores difíciles y no se venderá a menos que se considere el precio para ellos, incluso si se sabe que venden algunos de sus mejores talentos a clubes más grandes en Inglaterra.

Albion ha vendido la voluntad de Joao Pedro, Ben White, Moises Caicedo, Alexis Mac Allister y Marc Cucurella por grandes reembolsos en las últimas temporadas y Baleba podría ser el siguiente nombre en esa lista.

Pero dado que United ya ha pasado muy bien en las cuatro sesiones de firma que han hecho este verano, pueden echar un buen vistazo a alternativas más baratas.

Sin embargo, una de esas opciones se puede rayar de esa lista. Valencia -Midfielder Javi Guerra se asoció con un traslado a United, pero ha puesto fin a las especulaciones sobre su futuro al firmar un nuevo acuerdo con el lado español.

Javi Guerra está conectado al Manchester United (Imagen: GSI/Icon Sport a través de Getty Images)

El España Sub-21 International ha escrito un contrato hasta 2029 en el Mestalla y, en un comunicado, Valencia dijo que subrayó su «dedicación fija a su desarrollo, así como el deseo del jugador de continuar creciendo junto al club».

Sin embargo, el nuevo acuerdo del jugador de 22 años incluiría una cláusula de liberación de alrededor de £ 87 millones y, aunque no se mudará a Old Trafford este verano, United sin duda seguirá siguiendo su progreso en España.