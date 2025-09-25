Manchester United para completar la firma del portero en el campeonato Club

Man Utd está listo para agregar otro jugador joven talentoso a la configuración de su academia.

United firmará un nuevo guardián

Manchester United está listo para firmar el portero adolescente Charlie Hardy del condado de Derby.

Hardy firmará las condiciones del mercado de valores en United después de recibir la ratificación de la Premier League para participar.

El arquero de 16 años jugó para los menores de 18 años de Derby la temporada pasada y representó al equipo inglés Sub-16 de Inglaterra de Inglaterra. El jueves, Hardy anunció que dejó a Derby y escribió en Instagram: «Después de casi una década en el condado de Derby, ahora ha sido para un nuevo capítulo.

«Han sido un increíble nueve años aquí. Solo quiero agradecer a todos en el club que me apoyaron durante mi viaje y me ayudaron a convertirme en el jugador y la persona que soy hoy. «Estoy agradecido por todos los recuerdos que he jugado durante mi tiempo en el club y los muchachos que jugué, les deseo a todos en el club lo mejor para el futuro».

Se espera que Hardy juegue para los U18 de United, que son entrenados por el ex mediocampista Darren Fletcher.

La Academia de United se considera la mejor de su clase y las cosechas juveniles del club son responsables de encontrar jóvenes que tengan el potencial de hacer el primer equipo.

Se ofrecen acuerdos de becas a jugadores jóvenes prometedores y representan un hito en el camino a un posible contrato profesional ofrecido, que puede firmarse en 17.

