Kobbie Mainoo ahora tiene 20 años y firmó por última vez un contrato con Man United cuando tenía 17 años y solo había jugado para el club tres veces.

Mainoo ha jugado para Amorim en tres papeles diferentes.

Ruben Amorim indicó que el Manchester United no avanzó en las discusiones con Kobbie Mainoo durante un nuevo contrato.

Mainoo, de 20 años, rechazó la primera propuesta de United al comienzo del año calendario y Chelsea se vinculó a un movimiento para el centrocampista en la ventana de transferencia de invierno.

Aunque Mainoo no recuperó su lugar en el primer equipo de los Estados Unidos, su escasez significa que seguramente permanecerá fuera del cierre de la ventana de transferencia de verano.

Mainoo tenía 17 años cuando firmó por última vez un contrato con United y su acuerdo actual termina en 2027, pero el club tiene la opción de un año extra.

Amorim enfatizó que el director de Voetbal Jason Wilcox debía grabar jugadores en nuevos contratos. «Esa parte está en Jason, por lo que él es nuestro jugador. Tiene un contrato, no he escuchado ninguna noticia al respecto».

Mainoo solo ha comenzado 15 veces desde que Amorim fue nombrado entrenador en jefe en noviembre del año pasado y la academia se graduó fue un reemplazo no utilizado en la apertura de la apertura de la Premier League of United contra el Arsenal.

Amorim comenzó a Bruno Fernandes y Casemiro en el centro del campo contra la Premier League y Mainoo fue probado como uno de los dos creadores de juegos e incluso como delantero la temporada pasada.

El internacional de Inglaterra sufrió dos dedics de lesiones a largo plazo el año pasado y Amorim habló optimista sobre el desarrollo de Mainoo durante la gira de pretemporada, pero el sistema 3-4-2-1 de portugués es cazado con las habilidades de Mainoo.

«Jugamos con dos centrocampistas y es una forma diferente de jugar», repitió Amorim. «Tienen que entenderlo, los jugadores jóvenes, hay fases en la temporada. Hoy en día es normal, con muchos juegos, las cosas cambiarán. Pero él está allí, está peleando, entrena, sigue siendo una opción para que ganemos juegos».

Los defensores Lisandro Martínez y Noussair Mazraoui siguen siendo los únicos dos jugadores que resultaron heridos en el segundo partido de United de la campaña en Fulham el domingo.

Se espera que Andre Onana sea retirado del mercado, aunque Amorim se negó a decir quién comenzaría en la portería.