El nuevo hombre UTD Transfer News en medio de especulaciones sobre el futuro de Brighton -Midfielder Carlos Baleba.

Carlos Baleba es una acción para Brighton. (Imagen: Getty Images)

Fabian Hurzeler ha afirmado que está «100 por ciento» convencido de que el Manchester United Target Carlos Baleba será un jugador de Brighton cuando se cierre la ventana de transferencia de verano.

El equipo de Ruben Amorim permanece en el mercado para un nuevo centrocampista y el hombre de Brighton se ha convertido en su objetivo principal para esa posición. A principios de este mes, se informó que United Contact contactó a las Gaviotas, a través de intermediarios, para explorar un posible movimiento para el Internacional de Camerún.

Se supone que los Rojos deben ser para varios Voorags y el interés se construye en el ex hombre de Lille, que se ha ido en su contrato durante tres años. Mientras tanto, Brighton no quiere venderlo hasta al menos el próximo verano, y ha conquistado el Stormenderen de la Premier League desde sus £ 27 millones más complementos en agosto de 2023.

Baleba comenzó en cada uno de los dos primeros partidos de la Premier League de Brighton, pero surgió como un reemplazo de la segunda mitad durante las rutas 6-0 contra Oxford United en la Copa Carabao el miércoles por la noche. Es uno de los jugadores más importantes de Brighton y Hurzeler, no hay duda de que se quedará en el estadio AMEX.

Cuando se le preguntó si estaba 100 por ciento convencido de que Baleba se quedaría en Brighton este verano, dijo el entrenador en jefe Hurzeler en su conferencia de prensa antes de la colisión de su lado con Manchester City: «Sí.

«Si hay un número más de 100, incluso diría más de 100, así que tengo fe en ello».

Brighton ha pasado un comienzo mixto de la Premier League. Fueron detenidos en un empate 1-1 contra Fulham durante el primer fin de semana a pesar de dominar durante la mayor parte del juego, antes de que cayeran a una derrota por 2-0 en Everton el domingo.

En cuanto a United, fueron derrotados el miércoles por la noche en la Liga Dos Grimsby Town, para agregar a su miseria. Los hombres de Amorim, al igual que Brighton, habían recogido un punto de dos juegos en la parte superior, después de un empate 1-1 en Fulham.

Buscando confianza muy necesaria en el lado, United viajó al club de cuarta ronda Grimsby en la segunda ronda de la Copa Carabao, pero los Rojos no pudieron aumentar y perder la tarea.

United fue luchado de 2-0 y deja que Bryan Mbeumo y Harry Maguire anoten, pero los Rojos no pudieron mantener su calma con Grimsby a esos ganadores de 12-11 en el tiroteo.

Además de la derrota ante Grimsby, Amorim dijo: «Solo quiero pedir perdón a nuestros fanáticos, ya no tengo nada que decir sobre el rendimiento. Si todo es tan importante en nuestro club e intentas hacer todo».

«Has venido de la pretemporada, incluso Arsenaal te pierde el juego, pero estás allí, estás mejorando y ves el rendimiento, pero luego logras este tipo de juego, cuando todo es tan importante en nuestro club.

«Y si comienzas un juego como este … Creo que mis jugadores hablan muy en voz alta sobre lo que quieren, así que realmente lamento a nuestros fanáticos, no tengo más que decir».

