Manchester United Noussair Mazraoui abre ‘duro’ Ruben Amorim

El defensor de Man Utd Noussair Mazraoui está en su segunda temporada en Old Trafford después de llegar en el verano de 2024.

Noussair Mazraoui discutió trabajar con Ruben Amorim. (Imagen: 2025 Manchester United FC)

El defensor del Manchester United Noussair Mazraoui aprecia la forma «difícil» de comunicar a Ruben Amorim.

Mazraoui vino del banco contra Burnley para hacer su primera aparición de la temporada. Estaba ausente desde que sufrió una pequeña lesión en la apertura del amigo antes de la temporada contra Leeds en Suecia.

El internacional de Marruecos está ahora en su segunda temporada en Old Trafford. Mazraoui fue firmado desde el Bayern de Múnich por 15 millones de euros (£ 12.8 millones), con un posible € 5 millones (£ 4.2 millones) en complementos, en el verano de 2024 e hizo un impresionante actuaciones en todas las competiciones en su campaña de debut.

Mazraoui fue firmado por Erik Ten Hag, con quien trabajó anteriormente en Ajax, pero siguió siendo un miembro importante del vestuario después del nombramiento de Ruben Amorim.

Hablando con lo nacional, se le preguntó a Mazraoui sobre Amorim y dijo: «Es un gran gerente, una gran persona. Realmente me gusta trabajar con él. Realmente me gusta.

«Su forma de pensar, su forma de manejar, su forma de hablar. Es como un gerente con muchos valores que tengo lo mismo. Entonces, sí, eso funciona muy bien».

Explicó los valores de Amorim, agregó: «Siempre ser respetuoso, siempre ser honesto. Nunca mentiras, dice cómo es sin plomo. A veces puede ser difícil, pero prefiero que sea la verdad y un poco difícil que una mentira. Y ya sabes, ya sabes, tan dulce».

Mazraoui admitió que era difícil cuando se dispararon diez hag. «Sí, por supuesto, porque él también fue una razón por la que vine al club. Vienes a un club porque para el club en sí, pero también para el gerente», dijo.

«Trabajé con él durante varios años buenos en Ajax, por lo que también es una de las razones por las que vine aquí. Y luego, si se ha ido después de dos o tres meses, eso nunca es divertido, porque también te sientes responsable de eso. Porque si los jugadores actúan, el gerente se mantiene tan simple».

Mazraoui discutió más discutiendo las diversas posiciones en las que jugó en United. «He estado jugando como el respaldo correcto durante mucho tiempo. Y últimamente también es el medio derecho derecho», dijo.

«El respaldo correcto es mi posición favorita, también mi mejor posición. Ahí es donde todo va automáticamente. Si obtengo la pelota, conozco mis opciones. Sé lo que no puedo hacer, lo que no puedo hacer. Sé cómo defender. Es menos pensar, es más disfrutado».

El joven de 27 años también reveló a los oponentes más difíciles que se enfrentó en la Premier League.

«[Mohamed] Salah, [Kaoru] Mitoma, [Anthony] Elanga, entonces sigues adelante «, dijo Mazraoui.

«Fue [the toughest so far]Pienso, Mitoma. En el segundo juego [vs Brighton]Entonces, el primer juego, creo que realmente lo tuve, lo tenía. El segundo partido anotó dos goles, así que realmente me culpé. «

Mazraoui fue omitido del equipo de Marruecos durante el descanso internacional. El entrenador en jefe de Marruecos, Walid Rugragui, explicó: “¿La ausencia de Mazraoui? Tal vez sea lo mejor.

«Durante los períodos que se debió a una lesión, tuve la oportunidad de probar a otros jugadores. Ahora El Karouani regresará después de un fuerte comienzo de temporada. Habrá mucha competitividad al final».

—

