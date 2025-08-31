Manchester United mostró una diferencia importante para la temporada pasada frente a Burnley: «No se trataba de tácticas»

Manchester United lo dejó tarde para vencer a Burnley 3-2 en Old Trafford el sábado.

Manchester United produjo la reacción perfecta a su impactante salida de la Copa Carabao a Grimsby a mitad de semana. Esa es la imagen del ex centrocampista de Liverpool y el partido del Dagpundit Danny Murphy, quien cree que United ha realizado una actuación para «conseguir a los fanáticos» en su victoria 3-2 sobre Burnley el sábado.

El entrenador en jefe del United, Ruben Amorim, quedó bajo presión esta semana después de la derrota contra Grimsby, pero Murphy estaba lleno de elogios por la reacción de United en Old Trafford.

«Hubo muchas críticas después de la versión de Grimsby, y con razón, para el gerente y los jugadores y creo que lo que todos los seguidores del Manchester United querían ver hoy era una reacción», dijo Murphy a Match of the Day.

«En la intensidad, en pasión, en el deseo y la calidad y ciertamente obtuvieron esa primera mitad. Deberían haber estado fuera de la vista.

«Hubo muchas buenas actuaciones y no se trataba de tácticas. Se trataba de aquellos que desean trabajar duro, hacer tacleadas, cerrar a las personas y luego a aquellos que tienen el coraje de jugar pases valientes, tratar de subir al equipo y cometer el riesgo de cometer errores. Si va a hacer eso, obtendrán a los fanáticos al lado del lado».

Su propio gol de Josh Cullen y los goles de Bryan Mbeumo y Bruno Fernandes aseguraron la primera victoria de la temporada de United, a pesar de que Burnley llegó dos veces por detrás.

Y Murphy señaló rápidamente la diferencia que vio entre United la temporada pasada y en lo que va de la temporada.

«Tienen más piernas», agregó Murphy.

«Si miras la alineación inicial, cuando piensas en el monte (Mason), siempre ha sido bueno sin la pelota. Cunha y Mbeumo son rápidos y fuertes para que puedas ser atlético.

«Tengo que darle crédito a United. Si vas 2-2 en casa, y la multitud está un poco vacía, fueron nuevamente y siguieron adelante y obtuvieron al ganador al final».

