Manchester United -Midfielder Manuel Ugarte le ha dado a Ruben Amorim un problema

El mediocampista de Man Utd, Manuel Ugarte, estaba en el descanso contra la ciudad de Grimsby en la Copa Carabao el miércoles.

Ugarte corrió hacia atrás cuando era demasiado tarde. (Imagen: Sky Sports)

Después de haber perdido de Grimsby, Ruben Amorim pareció preguntarse si los jugadores estaban al lado de él.

Manchester United no pudo igualar la intensidad del equipo de la Liga Dos en la primera mitad y perdió una serie de segundas bolas y duelos individuales.

Amorim enganchó a Tyler Fredricson, Patrick Dorgu y Manuel Ugarte durante el intervalo. Fredricson tuvo una noche para olvidar, Dorgu era pobre y el papel de Ugarte en el primer gol no habría pasado desapercibido.

Al analizar cómo Grimsby abrió el puntaje en Blundell Park, hay varias fases en las que el objetivo podría haberse evitado. El movimiento comenzó cuando Ugarte y Amad chocaron con la media línea, luego Kobbie Mainoo podría haber detenido el pase por el medio.

¿Podría Amad haberlo hecho mejor? ¿Puede Ayden Heaven se ha apretado? ¿Podría Fredricson haber detenido el tiro? ¿Debería Onana haberlo hecho mejor? Era un objetivo que Amorim no quiera prestar atención.

Sin embargo, fue algo preocupante ver que Ugarte no respondió rápidamente a perder la pelota al comienzo del movimiento. El joven de 24 años no volvió a ponerse de pie lo suficientemente pronto como para volver a correr.

Hubo 11 segundos entre Ugarte al suelo y el objetivo. Llegó al área de penalización cuando la pelota dejó la bota de Charles, lo que sugirió que podría acercarse si hubiera respondido de inmediato.

Ugarte y Amad se unieron en la media línea.

Ugarte llegó a la caja cuando se realizó el disparo.

No hay garantía de que Ugarte hubiera podido llegar a aprender a detener su disparo si respondiera más rápido, pero el máximo esfuerzo es claramente la expectativa mínima absoluta.

Ugarte cometió un error similar en mayo en la derrota contra West Ham, por lo que su contribución de Grimsby es tan preocupante.

Ugarte fue expropiado por Mohammed Kudus cerca del círculo medio en Old Trafford, pero Kudus ya había saltado al área de penalización cuando Ugarte finalmente se levantó.

El internacional de Uruguay no tuvo razón para ser lastimado por el desafío de Kudus, quien hizo el tiempo que tomó para volverse aún más sorprendente.

Se le preguntó a Amorim por sus pensamientos sobre Ugarte en su conferencia posterior al Ham, pero se negó a estar atrapado en su exhibición y respondió: «No quiero hablar de jugadores específicos».

Ugarte obtuvo el beneficio de la duda después de West Ham. El resultado no importaba, y tal vez tenía razón? Sin embargo, no se puede negar que el punto de vista no era bueno y era preocupante ver un error similar contra Grimsby.

Ugarte (extremo izquierdo) duró todo el día para volver a levantarse. Contra West Ham en mayo.

La decisión de Amorim de crochet Ugarte durante el descanso en Blundell Park no fue una sorpresa. El mediocampista ha parecido una escasez de confianza entre un gerente que una vez floreció.

Desde Ugarte se esperaba que fuera un gran ganador del nombramiento de Amorim, dado que trabajaron juntos en Sporting Lisboa, pero sus versiones aún han sido golpeadas.

United necesita un Ugarte seguro de sí mismo en su camerino. Necesitan Ugarte en el mejor de los casos. Necesitan un mediocampista que destruya un pulmón para regresar después de haber sido jugado en el campo.

El verano pasado, United fue cauteloso para igualar el precio inicial del PSG de un reembolso fijo de 60 millones de euros (£ 50.6 millones) para Ugarte, y creían que el acuerdo que finalmente correspondían a su enfoque de paciente para las negociaciones.

United pensó que habían obtenido un costo de transferencia justo, pero han considerado otra firma del centro del campo en esta ventana de transferencia de verano, que no se refleja adecuadamente en él.

Ugarte trabajará duro para redescubrir su forma, pero primero debe obtener la base.