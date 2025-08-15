Manchester United -Midfielder completa la transferencia al club de campeonato

Ruben Amorim decidió este verano enviar a Toby Collyer a préstamo y el joven ha completado una mudanza.

Collyer ha firmado para West Brom en préstamo. (Imagen: West Brom)

El mediocampista del Manchester United, Toby Collyer, se ha convertido oficialmente en miembro de West Brom con un préstamo estacional.

El Manchester Evening News El jueves, West Brom había ganado la carrera para asegurar a Collyer en préstamo y vencer a una docena de equipos en el campeonato según su firma.

Después de una interrupción de cinco años de la máxima categoría, West Brom espera regresar a la Premier League.

Collyer dijo: “Hablé con el gaffer Ryan Mason y tuve una muy buena primera impresión de él. Albion parece ser el lugar correcto y el entorno adecuado para mí y espero jugar lo más posible.

«Esta es una gran oportunidad para ayudar al equipo y llevar mi juego al siguiente nivel, por lo que estoy realmente entusiasmado».

El director deportivo de West Brom, Andrew Nestor, dijo: «Toby es un mediocampista dinámico que evaluamos y creemos firmemente que sus fortalezas complementarán nuestras fuertes opciones en el mediocampo.

«Es un centrocampista central ideal para nuestro modelo de juego con sus atributos físicos, el juego progresivo y el poder pasajero, y tiene una verdadera impresión esta temporada».

El verano pasado, una fuente discutió la preferencia de Erik Ten Hag para Collyer y otra fuente dijo que registra estadísticas de carrera ‘extraña’ en el entrenamiento que Bruno Fernandes mejoró.

Ruben Amorim también ha elogiado a Collyer. «Tiene muy buenas piernas, mejora con la pelota. Sabe qué hacer para jugar para este club y siente el club de la manera correcta. Es realmente modesto y si trabajas duro, tienes la oportunidad», dijo Amorim en enero.

El contrato de Collyer con United se extiende hasta el verano de 2027, con la opción de otro año.

