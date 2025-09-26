Man Utd siempre está buscando agregar talento a su academia y se acordó un acuerdo para firmar a un mediocampista.

(Imagen: Manchester United)

Manchester United tiene un acuerdo provisional para firmar el mediocampista adolescente Cristian Orozco.

Orozco, de 17 años, juega para Fortaleza Ceif y tiene al líder del equipo de Colombia menor de 17 años.

El mediocampista defensor ayudó a Colombia a llegar a la final del campeonato sudamericano U17 en la primavera. Orozco ha sido identificado como un joven talento emocionante con el potencial del primer equipo.

Sin embargo, Orozco solo podrá completar un traslado a Old Trafford hasta que cumpla 18 años el próximo año. Continuará jugando para Fortaleza CEIF hasta que la transferencia pueda completarse en julio.

Orozco llegará a Manchester con un perfil similar como Sekou Kone, quien llegó a la Academia de los Guantes del Club Maliense FC por aproximadamente £ 1 millón en la estrella de Summer Ransfervars de 2024.

Kone impresionó a los exploradores que jugaron para Malí durante la Copa del Mundo de menos de 17 años antes de su traslado al United. Las versiones de Orozco en el reciente campeonato sudamericano U17 fueron fuertes.

United ha ampliado el reclutamiento de su academia en los últimos años debido a las reglas del Brexit, que les impiden firmar jugadores de Europa.

United £ 3.3 millones habían sido acordados en enero, aumentó a £ 7 millones con complementos, con Cerro Poreno para firmar a Diego Leon. El acuerdo también describió que Leon completaría su movimiento de Paraguay en la ventana de verano.

Leon impresionó a los entrenadores en Carrington y trabajó exclusivamente con el primer equipo en la pretemporada.

Fue presentado al Old Trafford -Moderne al lado de Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko.

