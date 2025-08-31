Firma de verano Cunha, en la primera mitad del partido de la Premier League entre Manchester United y Burnley

Matheus Cunha se vio obligada a lesionarse durante el partido de la Premier League del Manchester United con Burnley

Manchester United fue golpeado después de que Matheus Cunha fue llevado con Burnley durante la primera mitad de la colisión de la Premier League.

Al líder, al que nuevamente se le pidió que dirigiera la línea para los Rojos, fue reemplazado en la media hora después de que se cayó con un problema transparente de rodilla -Rougo.

Cunha fue reemplazada por Joshua Zirkee, con los £ 73 millones de United firmado a Benjamin Sesko en el banco.

En el juego con Burnley, United buscó una primera victoria de la temporada que fue arrojada de la Copa EFL por la Liga Dos Grimsby Town a mitad de semana.

Los Rojos fueron derrotados por el Arsenal en su primer partido de la temporada de la Premier League antes de que atraparan a Fulham.

United esperará que la lesión en Cunha no sea grave, y el brasileño ha impresionado desde su llegada de lobos de verano.

El problema puede gobernar al jugador de 26 años del servicio internacional con Brasil debido a la cara de Chile y Bolivia la próxima semana.

United es catorce días sin un partido de la Premier League debido al descanso internacional.

El lado de Ruben Amorim es el siguiente en acción en el Derby de Manchester el domingo 14 de septiembre.

