Manchester United Leather Antoine Semenyo Transfer Realidad después de £ 55 millones de reclamaciones de licitación

Last Manchester United Transfer News and Gossip con el último sobre el futuro de la estrella de Bournemouth Antoine Semenyo

Antoine Semenyo Van Bournemouth (Imagen: Michael Steele/Getty Images)

La estrella de Bournemouth, Antoine Semenyo, es el jugador más nuevo que está conectado a un traslado al Manchester United. Fue una ventana ocupada en la transferencia de verano para United con cinco recién llegados que fueron agregados al equipo de Ruben Amorim.

United ha firmado a Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko, Senne Lammens y Diego Leon en la ventana reciente y ya hay rumores sobre la comunidad empresarial que se pueden realizar en el Año Nuevo.

La Estrella de Transfo de enero ofrece la siguiente oportunidad para que United haga sus próximas sesiones de firma, a quienes vayan a Taro. Todavía debe ver si Semenyo será un jugador de interés, con informes que sugieren que la estrella de cerezas era un objetivo para United a principios de verano.

Incluso hubo sugerencias de que United pesaba un movimiento de £ 55 millones para Semenyo en el verano, lo que por supuesto no sucedió.

Sin embargo, ha surgido un nuevo conjunto de datos de que Amorim y United informan sobre cuál es el valor de mercado actual de la Internacional Ghana es actualmente, lo cual es interesante para una lectura interesante.

El Observatorio de Fútbol de CIES ha apreciado un canto de € 61 millones (£ 53 millones) y € 71 millones (£ 61.6 millones). El reembolso mencionado en el artículo anterior cae en el medio de ese rango de precios, lo que sugiere que una oferta en esa región sería una oferta honesta.

Antoine Semenyo Van Bournemouth (Imagen: Robbie Jay Barratt – Ama/Getty Images)

Todavía no está claro si United está plantando un movimiento para Semenyo en los próximos meses, o si el informe anterior sobre la tasa de interés del verano es preciso.

El delantero de Bournemouth tiene dos goles de la Premier League a su nombre esta temporada, los cuales llegaron a Liverpool el mes pasado en la derrota del día inaugural.

