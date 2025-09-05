Manchester United jugará a puerta a puerta cerrada de la amigable Aston Villa de la puerta de la puerta cerrada

Los U21 de Man United viajaron con el PFA el miércoles y juegan otro amistoso durante el descanso internacional.

U21 de United se enfrenta a Aston Villa en una amigable.

Los menores de 21 años del Manchester United juegan a Aston Villa en un amistoso en Bodymoor Heath.

Los U21 reclamaron una victoria impresionante contra el Manchester City en la Premier League 2 el pasado fin de semana, pero hay una pequeña brecha hasta su próximo partido competitivo contra Brackley.

United quería llenar ese espacio y organizar una amistad contra un PFA XI (jugadores senior que son agentes libres) el miércoles. Los U21 viajaron 1-1 gracias a un hermoso gol de Shea Lacey para el descanso.

Los U21 se estarán en acción contra Aston Villa en un amigo de las puertas cerradas por la parte trasera amablemente lejos de casa en Bodymoor Heath el próximo viernes.

La Premier League 2 ha cambiado recientemente su formato y los U21 no jugarán una villa esta temporada en un partido de liga, por lo que el amistoso será una oportunidad para que ambas fiestas colisionen durante el descanso internacional.

El lado de Travis Binnion ha hecho un comienzo de ensueño de la campaña de competencia, ganando los tres partidos, pero Villa ha ganado contra West Brom y perdió contra Leeds y Chelsea.

Los partidos amigables agudizarán la aptitud antes del próximo partido competitivo contra Brackley el 16 de septiembre.

Lacey fue el sorprendente artista contra el PFA. El joven hizo su primera actuación de la temporada en la victoria del Derby de Manchester y fue elogiado por Binnion.

«Escucha, todos en el mundo saben sobre Shea Lacey», dijo Binnion. «Así que necesita un poco de fortuna, debe ser paciente consigo mismo y todos deben ser pacientes con él.

«Está en el mismo tipo de área que Chido debido al tiempo perdido. A diferencia de Chido, Chido es una progresión rápida. Debido al tiempo perdido con Shea, todavía tiene mucho táctico, físico y mental.

«Todos pueden ver, tienes que ser ciego para no ver, el talento que tiene. Tiene mucho que hacer en su juego y él lo sabe. Todavía lo manejamos físicamente, porque si puede permanecer en el campo y entrenar todos los días, creo que todos piensan que puede ser un jugador superior».

