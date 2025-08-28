Manchester United Jugador Ratings vs Grimsby Town Como tres obtienen 2/10 en la derrota de la Copa Carabao

Man United perdió ante Grimsby Town en la segunda ronda de la Copa de la Liga y así es como los jugadores juzgaron en Blundell Park.

United es de la Copa de la Liga

Manchester United fue abandonado de la Copa Carabao con penaltis por la Liga Dos Grimsby después de un empate 2-2 en 90 minutos.

El equipo local tomó la delantera cuando Charles se enteró de que Andre Onana derrotó en su puesto cercano, y el portero del United cometió un error solo ocho minutos después, porque no logró tratar una cruz antes de que Tyrell Warren golpeara la casa en casa.

United presentó a Bruno Fernandes y Bryan Mbeumo durante el descanso y el último entregó un salvavidas con su primer gol para el club. Harry Maguire lideró el nivel Unido en el minuto 89.

Clarke Oduor y Matheus Cunha se perdieron en el tiroteo penal para enviarlo a la muerte súbita. Mbeumo se perdió el castigo decisivo cuando Grimsby ganó el tiroteo 12-11.

Así es como los jugadores fueron evaluados en Blundell Park:

Andre Onan

Regresó a un lado y fue culpable para ambos objetivos. Dun y Gettable, se lleva camino del club. Gran almacenamiento en el tiroteo Y anotado. 5

Tyler Fredricson

Un niño entre hombres. Grimsby lo dirigió repetidamente y Fredricson fue privado de un compañero de equipo superior para ayudarlo. Reemplazado durante el descanso. 2

Harry Maguire

Recuperó el brazalete del capitán y redescubrió su antigua y pobre forma. United desde el principio y United no pudo distribuirse. Pero anotó un gran gol. 7

Ayden Heaven

No había calma y el trueno de una competencia dos de tierra. Parecía subestimar a Grimsby. 4

Diogo dalot

Sombrío en ambos extremos. Fredricson no protege y no pudo ofrecer suficiente servicio en el último tercio. Anotado en el tiroteo. 4

Manuel Ugarte

Exigió un error en la estructura del primer gol de Grimsby. La gente en el club lo renuncia y puedes ver por qué. No consciente. Ganchillo con intervalo. 2

Kobbie Mainoo

Lo mejor de un mal grupo en la primera mitad, pero susceptible a errores despreocupados con la pelota. No hay actuación para jugar de regreso a un lado, pero una gran penalización. 6

Patrick Dorga

Jugó patada y apresurada. Jugar como estándar en medio de la ausencia de un jugador de ala izquierda establecido y ser descubierto semanalmente. 2

Amad

Creció temprano y la suerte de aparecer en la segunda mitad. No tengo nada toda la noche. 3

Matheus cunha

Por primera vez en una camisa unida, no fue posible imaginar al oponente más débil. Intenté sin tener éxito. Castigo terrible. 4

Benjamin Sesko

Desde Kilter con sus nuevos compañeros de equipo durante la mayor parte de la noche, pero se acercó a la anotación en la primera mitad. Ranura en su penalización. 5

Subsidio

Bruno Fernandes

Trajo una autoridad muy necesaria al juego de United. 6

Matthijs de ligt

Parecía capaz de defenderse. 6

Bryan Mbeumo

Anotó su primer gol para el club. Perdí la multa decisiva. 6

Monte Masón

Gamely ocupa el ala izquierda. Cruzado para que Maguire anote. 7

Joshua Zirkzee

Error imbecilio pero anotó una penalización en la muerte súbita. 6

Gerente

El lenguaje corporal de Amorim nunca se ha visto peor. Eligió un equipo lo suficientemente fuerte, pero United se ha deteriorado severamente. Mbeumo llegó a anotar y el compañero de reemplazo del monte asistió a Maguire. 5