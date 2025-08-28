Manchester United Jugador Ratings vs Grimsby Town Como tres obtienen 2/10 en la derrota de la Copa Carabao

Man United perdió ante Grimsby Town en la segunda ronda de la Copa de la Liga y así es como los jugadores juzgaron en Blundell Park.
Manchester United fue abandonado de la Copa Carabao con penaltis por la Liga Dos Grimsby después de un empate 2-2 en 90 minutos.
El equipo local tomó la delantera cuando Charles se enteró de que Andre Onana derrotó en su puesto cercano, y el portero del United cometió un error solo ocho minutos después, porque no logró tratar una cruz antes de que Tyrell Warren golpeara la casa en casa.
United presentó a Bruno Fernandes y Bryan Mbeumo durante el descanso y el último entregó un salvavidas con su primer gol para el club. Harry Maguire lideró el nivel Unido en el minuto 89.
Clarke Oduor y Matheus Cunha se perdieron en el tiroteo penal para enviarlo a la muerte súbita. Mbeumo se perdió el castigo decisivo cuando Grimsby ganó el tiroteo 12-11.
Así es como los jugadores fueron evaluados en Blundell Park:
Andre Onan
Regresó a un lado y fue culpable para ambos objetivos. Dun y Gettable, se lleva camino del club. Gran almacenamiento en el tiroteo Y anotado. 5
Tyler Fredricson
Un niño entre hombres. Grimsby lo dirigió repetidamente y Fredricson fue privado de un compañero de equipo superior para ayudarlo. Reemplazado durante el descanso. 2
Harry Maguire
Recuperó el brazalete del capitán y redescubrió su antigua y pobre forma. United desde el principio y United no pudo distribuirse. Pero anotó un gran gol. 7
Ayden Heaven
No había calma y el trueno de una competencia dos de tierra. Parecía subestimar a Grimsby. 4
Diogo dalot
Sombrío en ambos extremos. Fredricson no protege y no pudo ofrecer suficiente servicio en el último tercio. Anotado en el tiroteo. 4
Manuel Ugarte
Exigió un error en la estructura del primer gol de Grimsby. La gente en el club lo renuncia y puedes ver por qué. No consciente. Ganchillo con intervalo. 2
Kobbie Mainoo
Lo mejor de un mal grupo en la primera mitad, pero susceptible a errores despreocupados con la pelota. No hay actuación para jugar de regreso a un lado, pero una gran penalización. 6
Patrick Dorga
Jugó patada y apresurada. Jugar como estándar en medio de la ausencia de un jugador de ala izquierda establecido y ser descubierto semanalmente. 2
Amad
Creció temprano y la suerte de aparecer en la segunda mitad. No tengo nada toda la noche. 3
Matheus cunha
Por primera vez en una camisa unida, no fue posible imaginar al oponente más débil. Intenté sin tener éxito. Castigo terrible. 4
Benjamin Sesko
Desde Kilter con sus nuevos compañeros de equipo durante la mayor parte de la noche, pero se acercó a la anotación en la primera mitad. Ranura en su penalización. 5
Subsidio
Bruno Fernandes
Trajo una autoridad muy necesaria al juego de United. 6
Matthijs de ligt
Parecía capaz de defenderse. 6
Bryan Mbeumo
Anotó su primer gol para el club. Perdí la multa decisiva. 6
Monte Masón
Gamely ocupa el ala izquierda. Cruzado para que Maguire anote. 7
Joshua Zirkzee
Error imbecilio pero anotó una penalización en la muerte súbita. 6
Gerente
El lenguaje corporal de Amorim nunca se ha visto peor. Eligió un equipo lo suficientemente fuerte, pero United se ha deteriorado severamente. Mbeumo llegó a anotar y el compañero de reemplazo del monte asistió a Maguire. 5