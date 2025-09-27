Manchester United Jugador Ratings vs Brentford Como cinco obtienen 5/10 pero Benjamin Sesko es bueno

Man United perdió 3-1 ante Brentford en el Gtech Community Stadium y así es como se juzgaron los jugadores.

La investigación comienza

Manchester United perdió su tercer partido de la temporada de la Premier League cuando cayeron 3-1 en Brentford el sábado.

United estuvo 2-0 en 20 minutos, con Igor Thiago anotado dos veces, mientras que Brentford explotó las constantes debilidades defensivas por parte de Ruben Amorim. Benjamin Sesko anotó su primer gol del United para dar la esperanza de los Rojos para regresar.

Bruno Fernandes tuvo la oportunidad de hacer el lugar 2-2 en la segunda mitad después de que Bryan Mbeumo fue derribado en el área, pero Caoimhin Kelleher salvó su penalización. Mathias Jensen anotó tarde para llevar el puntaje a 3-1.

Así es como se evaluaron los jugadores de United en el estadio de la comunidad GTech:

Altay Bayindir

No hay posibilidad con el abridor, pero permaneció unido con dos bonitas primera mitad de salvamentos consecutivos. Hice bien en hacer el primer salvamento momentos antes de admitir el segundo. 7

Matthijs de ligt

El encabezado descuidado momentos después del reinicio, Brentford casi se permitió ir a la portería, pero hizo un tackle esencial para borrar el peligro. 5

Harry Maguire

Culpable del primer partido de Brentford, para que Thiago se alejara de él y no seguiría su carrera desde una función positiva. Austrialidad sólida después de eso. 5

Luke Shaw

Notó que expuso diferentes ocasiones en que Patrick Dorgu avanzó, permitiendo que Brentford operara el espacio que quedó a la izquierda, se le indicó que se defendiera. 5

Diogo dalot

De vuelta en la alineación inicial después de los dos juegos anteriores de United por la falta de lesiones, parecía oxidado, con el segundo gol de Brentford a su lado. Sucio. 5

Amorim le resulta difícil ver

Manuel Ugarte

En el Casemiro suspendido y cubrió una gran cantidad de tierra en el centro del campo, haciendo diversas tacleadas de recuperación vital mientras Brentford dominó en el medio. 6

Bruno Fernandes

Silencioso en términos de influencia en el juego, pero vocalmente en términos de instrucciones de ladridos a sus compañeros de equipo. Necesitaba cavar su lado de un agujero, pero una preciosa falla desde el punto de penalización. 5

Patrick Dorga

Se las arregló para ponerse en muchas posiciones peligrosas a la izquierda, pero fue encontrado con su última pelota, que ha sido un tema recurrente desde que se convirtió en miembro de United. 6

Bryan Mbeumo

Un desafortunado regreso a su antiguo club. Los fanáticos de Brentford lo han burlado con canciones de «Bryan, ¿cuál es la partitura?» Periférico a ganar una penalización de Fernandes no pudo convertir. 6

Benjamin Sesko

Mostró un gran deseo de tomar su primer gol unido. Había ahorrado dos tiros de Kelleher, pero tuvo suerte la tercera vez con un final violento en la red para darle a United Hope. 7

Matheus cunha

Comenzó una carrera en ascenso al final de la primera mitad y decidió disparar, en lugar de ir a Fernandes, que estaba en una mejor posición. Disparado sentado después del descanso. 6

Subsidio

Leny Yoro (Maguire, 66)

De nuevo en el sofá. 6

Kobbie Mainoo (Ugarte, 66)

Todavía no puedo comenzar la Premier League. 6

Monte Masón (Shaw, 81)

Ven tarde. 6

Joshua Zirkzee (Deene, 85)

Otra llegada tardía. 6