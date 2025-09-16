Manchester United-Jongere gracias Ruben Amorim por la experiencia de ‘cambio de vida’

Man Utd Youngster Ethan Williams firmó para Falkirk en préstamo en agosto y el atacante ha pensado en su progreso.

Rasmus Hojlund y Ethan Williams en Chicago este verano. (Imagen: 2025 Daniel Bartel – Premier League)

Ethan Williams ha descrito la oportunidad de jugar para el Manchester United durante la gira de pretemporada como «cambio de vida».

United viajó a los Estados Unidos este verano para participar en la serie de verano de la Premier League y se preparó para la nueva temporada con competiciones amistosas contra West Ham, Bournemouth y Everton.

Ruben Amorim grabó un puñado de jóvenes de la academia en el equipo de gira Touring. Williams hizo el corte y anotó su primer gol senior en una victoria por 4-1 contra Bournemouth.

En agosto, Williams firmó para Falkirk en un préstamo de temporada. El atacante apareció 17 actuaciones durante su préstamo de seis meses en el período anterior de Cheltenham Town y ahora intentará desarrollar su juego en Escocia.

Williams habló con el récord del Daily: «Jugué unos 15 minutos contra Bournemouth en Chicago en el verano. Ganamos 4-1 y anoté. Todo el equipo realmente se estaba calentando para mí y los otros jugadores jóvenes. Jugar y anotar en la gira cambió la vida. Algo que nunca olvidaré.

«Desde la parte posterior de eso, es realmente importante para mí jugar eso para jugar contra los buenos equipos aquí en una buena competencia.

Explicó su mudanza a Falkirk y dijo: «Había estado hablando con el gerente durante algún tiempo (John McGlynn) y sus entrenadores en el verano. Ir de gira con United fue bastante difícil, en términos de comunicación. Pero tan pronto como se movía, estaba listo para llegar aquí. Estoy feliz de estar aquí.

“Siempre es bueno saber que un gerente confía en ti. Para que venga a mí y esté interesado, es bastante halagador. Estoy orgulloso de estar aquí.

«El equipo ha tenido promociones consecutivas y quiere jugar al fútbol agresivo contra los mejores equipos. Es un estilo que me gusta como extremo. Eso es lo que me ha vendido.

«El primer ministro escocés es una muy buena competencia, similar a las competiciones en Inglaterra. Mi primera experiencia fue buena. Fue un momento muy orgulloso y estoy agradecido de que el gerente confíe en mí y me dio minutos».

Darren Fletcher fue nombrado gerente bajo los 18 años de United en el verano, pero su papel anterior incluyó realizar un seguimiento de las vistas del frente de la academia e informó sobre su progreso.

Williams discutió su relación con Fletcher y agregó: «He sido fanático de United durante mucho tiempo. Estuvo en el equipo con personas como Ronaldo y Rooney, fueron los días de gloria de Man United.

«Es una experiencia bastante irreal si das un paso atrás y piensas ‘wow’, en realidad hablo con Darren Fletcher. Es una experiencia loca para un niño pequeño. Pero aquí y alrededor es algo bueno.

«Darren fue uno de los entrenadores asistentes del primer equipo, ahora está con los U18, pero tengo contacto con él. Él conoce el juego y es una gran parte del Manchester United. Es alguien que me busca ayudarme durante mi viaje.

«Pregunta cómo va todo. Le dije que me he establecido bien y que el equipo es realmente hospitalario. Todos son realmente corazón conmigo y pasar por alto a los niños ha sido una buena experiencia».

El contrato profesional de Williams con United comenzó en junio de 2024 y tuvo la oportunidad de entrenar en octubre con el primer equipo de FC-Lausanne en octubre como parte de un acuerdo innovador entre el Swiss Club y United.

Williams llegó a la Academia de Rochdale de United a nivel inferior a 14. Es el primo de Alex Williams, conocido a principios de la década de 1980 como uno de los primeros porteros negros en el mejor vuelo moderno, haciendo más de 100 actuaciones para el Manchester City en una carrera innovadora.

