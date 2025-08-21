Manchester United intenta vender cinco jugadores antes de la fecha límite de transferencia

La ventana de verano se cierra el 1 de septiembre y Man Utd intenta cargar un puñado de jugadores para la fecha límite.

Sancho y Malacia dejan Carrington. (Imagen: Eamonn y James Clarke)

Garnacho, Sancho, Antony y Malacia solo han entrenado en Carrington desde que comunican su deseo de irse. Marcus Rashford es el único miembro del ‘Escuadrón de bombas’ que ha sellado una partida.

Chelsea son los precursores para firmar a Garnacho, pero el United está decidido a no permitir que el joven se vaya por una tarifa bajo su valor de mercado en las últimas semanas de la ventana de transferencia.

Roma se ha puesto en contacto con United para discutir a Sancho en préstamo, con la obligación de comprar £ 20 millones el próximo verano, pero aún debe ver si el club italiano puede estar de acuerdo.

La mudanza de Sancho a Chelsea fue destruida debido a sus requisitos salariales, por lo que el club de Londres decidió pagar una multa de £ 5 millones a United para romper su obligación de firmar al extremo.

Se supone que Antony debe representar una transferencia a Betis real. El brasileño tuvo enorme éxito durante su préstamo con Betis la temporada pasada, pero el club español está luchando por financiar un acuerdo permanente.

El jugador del jugador ha dejado la puerta abierta a Arabia Saudita. «Lo que puedo decir es que el jugador está en el mercado, y hay varios clubes que quieren saber su estado actual», dijo. «Escuchamos los proyectos y los analizamos. Pero está abierto a mudarse a Arabia Saudita. Todo es posible».

United debería vender Antony por £ 32.8 millones para evitar una pérdida de PSR (reglas de ganancias y sostenibilidad) por pérdida.

Malacia celebró su 26 cumpleaños esta semana y el interés calificado fue delgado en el sitio después de su préstamo con PSV, aunque Roma está vinculado a un movimiento para el defensor.

Hojlund fue dejado del equipo el domingo para enfrentar al Arsenal en la Premier League. El internacional de Dinamarca ha visto el partido en la caja del director y ha estado listo para irse después de la firma de Benjamin Sesko.

Después del Arsenal, Amorim dijo: «Es nuestro jugador: tenemos que tomar decisiones. Tenemos jugadores que tienen que seguir ayudando al equipo desde afuera. Tiene que luchar por su lugar. Veremos lo que sucederá. Rasmus tiene las mismas características que Sesko, así que a veces tenemos que elegir».

AC Milan está interesado en Hojlund y su director deportivo, Igli Tare, dijo recientemente: «Højlund es una buena opción para nosotros. Pensamos en él, pero en el mercado de transferencias nunca se sabe lo que puede pasar».

La ventana de transferencia de verano cierra a las 7 p.m. el lunes 1 de septiembre.

