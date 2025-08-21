Manchester United intenta romper los neumáticos con el defensor olvidado

Tyrell Malacia de Man Utd pasó la segunda mitad de la temporada pasada en préstamo y estaba buscando un nuevo club este verano.

Tyrell Malacia representada al final de la temporada pasada. (Imagen: 2024 Soccrates Imags bv)

¿Alguien recuerda a Tyrell Malacia? Todavía está en los libros en el Manchester United.

Malacia fue colocada en el ‘Escuadrón de bombas’ en julio, junto con Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Antony y Jadon Sancho, pero se sintió algo difícil clasificar a Malacia en ese grupo.

El holandés no trabajó su boleto como Rashford, Garnacho y Sancho. Malacia simplemente no es lo suficientemente buena para United. Ruben Amorim miró a Malacia después de su llegada de Sporting Lisboa en noviembre y pronto decidió que tenía que buscar un nuevo club en la ventana de transferencia de enero.

Malacia fue enviado a préstamo al PSV Eindhoven y solo hizo seis aperturas en todas las competiciones durante ese período, que confirmó antes de la decisión oficial de que el PSV no lo firmaría permanentemente.

El PSV ganó la Eredivisie la temporada pasada, por lo que tal vez no fue realista que Malacia se rompiera de su lado después de la participación en la mitad de la campaña, pero las actuaciones de Malacia desde su regreso de una grave lesión en la rodilla sugieren que la temporada pasada podría tener que reducir sus oraciones para su próximo movimiento.

El interés es delgado en el suelo en Malacia desde su retraso retorno a Carrington. El espalda izquierda solo ha entrenado y su agente está trabajando para organizar una salida antes de la fecha límite de transferencia.

El sueño de Malacia de tener éxito en Old Trafford ha terminado y debe obtener un cierto grado de simpatía porque una lesión en la rodilla ha restringido su tiempo en Manchester. ¿Malacia habría sido un éxito en United sin esa lesión? Tal vez no, pero fue un período desafiante y probablemente esté feliz de volver a jugar.

El jugador de 26 años inicialmente jugó debido a la lesión al final de la temporada 2022/2023. Se usaron inyecciones para pasar por los juegos. Malacia luego se sometió a una cirugía, pero requirió una mayor operación después de un primer intento fallido.

Malacia sugirió y dejó a Carrington con Sancho. (Imagen: Eamonn y James Clarke)

Después de 517 días al margen, Malacia regresó en noviembre para los menores de 21 años contra Huddersfield, y se publicó una entrevista sobre su recuperación al día siguiente.

«Hablamos con el hombre que hizo el mío [first knee] Cirugía y luego tomamos la decisión: tuvimos que hacer algo más. Tuve que comenzar mi rehabilitación, en realidad … Un día me había decepcionado: «Malacia le dijo al atletismo.

«Entonces tenía que decir:» Está bien, vamos de nuevo. «Creo que al final del día todo lo que hice, incluso si fue un error o algo así, ni siquiera lo veré como un error porque es una lección.

«Creo que todo en la vida ya está escrito para mí. Tuve que pasar por todo este proceso para estar donde estoy ahora, para no hacer nada más.

«Puedes preguntarle a los chicos del club, cada vez que entré, aunque sentí que a veces eran algo así como:» Oh, tu energía es tan buena, me das energía otra vez … ¿Cómo sigue sonríe o cómo trabaja después y esto le sucedió? «.

«Por supuesto que tuve unos momentos en los que pensé:» Oh, me canso «, pero no hay forma de rendirme nunca. No es mi sistema, no está en nuestra familia».

Malacia estaba en un largo camino hacia la recuperación, pero cuando regresó, no recibió un respiro porque enfrentó un desafío aún mayor: luchar por su futuro en Old Trafford.

El defensor fue notado recientemente con un entrenador privado en el club no ligado Trafford FC. Solo ha entrenado en Carrington el mes pasado y recientemente fue representado con el campo de entrenamiento con Sancho.

El tiempo de Malacia en el club no se ha resuelto como se esperaba y todas las partes esperan que el capítulo esté cerrado este verano. United quiere organizar una partida permanente y Malacia esperará lo mismo.