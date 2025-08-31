Manchester United insiste en firmar a Senne Lammens antes de la fecha límite de la transferencia

Ruben Amorim quiere firmar a un nuevo guardián y Man Utd espera cerrar un acuerdo antes de la fecha límite de transferencia.

United está en una conversación para firmar a Senne Lammens. (Imagen: Agencia 2024 BSR)

Manchester United sigue siendo conversaciones en un intento de firmar a Senne Lammens de Royal Amwerp.

Lammens ha sido omitido de los sucesivos royal Amwerp -squadrons y las discusiones con United continúa. El portero no ha acordado ninguna condición personal, pero se espera que se pueda lograr un avance.

Galatasaray está vinculado a un movimiento para el tapón de tiro belga antes de la fecha límite.

United admira a Aston Villa -Goalkeeper Emi Martínez, quien podría ser una alternativa potencial a Lammens, pero el internacional de Argentina gana £ 200,000 por semana en Villa Park.

United Budgette no por la firma de un guardián de primera opción al comienzo de la ventana.

Ruben Amorim siempre ha visto errores de Bayindir contra el Arsenal y Burnley en la Premier League. Andre Onana fue retirado del mercado contra Grimsby y cometió un error por su segundo gol.

Hablando después de la victoria 3-2 contra Burnley, Amorim defendió a sus guardianes e insistió en que es difícil ser un portero en este actual equipo de United. «Chicos, son personas», dijo Amorim.

«Manchester United, todo está en uso. Todos hablan sobre el portero. Y se puede ver, puedo convertir al portero en las situaciones que tienen lugar.

«Estamos en ese momento. Creo que es difícil ser un portero del Manchester United en este momento. Pero si miras el primer gol, podemos defenderlo mejor. Tenemos un objetivo bastante similar contra Fulham, porque no hacemos la rotación completa del equipo cuando la pelota está en el otro lado.

«Todas estas pequeñas cosas no tienen nada que ver con el guardián. Así que los jugadores luchan un poco con todas las cosas en el club. Eso es normal. Así que no son solo los guardianes. Creo que todos deberían mejorar».

Lammen, de 23 años, es un joven guardián que podría desafiar el lugar número 1. Tiene 6 pies 3 pulgadas, representa a Bélgica menores de 21 años y es visto como un portero con un futuro brillante.

Royal Amberes le gustaría cobrar y haber dejado a Lammens de los escuadrones de la jornada para evitar una lesión.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro podcast Red Manchester, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, que incluyen Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.