Manchester United inmediatamente recibe una explicación de la tarjeta roja de Casemiro como la Premier League paso en

Casemiro fue enviado por Man Utd en la primera mitad del tiempo de parada para un desafío sobre Andrey Santos de Chelsea.

Casemiro desafía a Andrey Santos antes de ser enviado. (Imagen: James Gill – Danehouse/Getty Images)

La Premier League ha publicado una declaración que confirma exactamente por qué el mediocampista del Manchester United, Casemiro, fue enviado a Chelsea.

Casemiro ya estaba en una reserva antes de marcar el segundo gol de United. Sin embargo, fue despedido cuando desafió a Andrey Santos cerca de la media línea.

A pesar de la consternación de United de que se envió el centrocampista de Brasil, la Premier League explicó por qué se tomó la decisión. Escribiendo en su cuenta de redes sociales del centro de partidos de la Premier League, explicaron: «El árbitro ha gastado una segunda tarjeta amarilla en Casemiro para un ataque de Holdings -on -stringent.

«No hubo afectación de VAR en la segunda tarjeta amarilla de acuerdo con el protocolo VAR». Debido al envío de una segunda violación reservable, los Rojos no tendrán la oportunidad de apelar contra la decisión y, por lo tanto, Casemiro se verá obligado a enfrentar su sentencia.

Afortunadamente para United, Casemiro no estará desaparecido por mucho tiempo en sus planes. Una segunda tarjeta amarilla da como resultado una suspensión de un partido.

Esto significa que los Rojos están sin el brasileño para el viaje a Brentford en la caída temprana de la Premier League el sábado el próximo fin de semana. Casemiro regresará a los planes para United el siguiente fin de semana cuando United se enfrente a Sunderland el 4 de octubre.

Anteriormente en el juego, el Chelsea también se redujo a 10 hombres cuando su portero Robert Sánchez Bryan Mbeumo eliminó el área de penalización. Al arquero se le mostró una tarjeta roja recta, pero también solo recibe una prohibición de un partido porque la decisión se tomó para rechazar una puntuación objetivo.

Su suspensión tendrá lugar a mitad de semana cuando Chelsea viaja a Lincoln City en la Copa Carabao.

