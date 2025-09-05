Manchester United inesperadamente tiene un nuevo miembro del escuadrón del primer equipo

Man Utd Youngster Rhys Bennett hizo para irse en la ventana de verano y estará cerca de los adultos mayores.

Rhys Bennett no fue prestado este verano. (Imagen: 2025 Manchester United FC)

El mes pasado, un miembro del personal del Manchester United se convirtió en el futuro de Rhys Bennett.

«Rhys ha arreglado la mira alta», dijeron. Ese comentario fue visto como Bennett que quería un préstamo en el campeonato, pero tal vez se refiere a la ambición del joven para entrar en el equipo senior.

En los últimos días de la ventana de transferencia, las fuentes de United dijeron que Bennett aún podría ir prestado, lo que parecía la opción más lógica para el defensor después de su período de Fleetwood Town.

Sin embargo, se hizo evidente en las últimas horas del día de la fecha límite que Bennett probablemente no se iría.

El jugador de 21 años deja eso en una situación interesante porque claramente superó al fútbol de la academia. Bennett solo obtiene la aptitud del partido de jugar para los menores de 21 años en la primera mitad de la campaña.

¿Podría Bennett contribuir al equipo del primer equipo? Con la ventaja de en retrospectiva, eso podría ser lo que quiso decir el miembro del personal de los Estados Unidos, así que no se sorprenda al verlo en la capacitación en Carrington.

Bennett no hizo su primer debut en el equipo para United, aunque pudo sentir una oportunidad después de que Tyler Fredricson estuviera involucrado. Fredricson fue mencionado en el sofá contra el Arsenal y Fulham, y comenzó contra Grimsby Town antes de ser adicto a la debacle de la Copa Carabao durante el descanso.

Fredricson realizó dos actuaciones senior la temporada pasada. Bennett es un poco mayor, con más experiencia después de su préstamo de Fleetwood y puede ser sus posibilidades de graduarse de su colega Academia en los planes de Ruben Amorim.

Ningún jugador se presentó con crédito de la versión de Grimsby, pero fue una noche particularmente difícil para Fredricson, quien recibió un oído de Amorim toda la mitad.

Fredricson siempre ha tenido una fuerte reputación en los círculos académicos. Bennett también es muy apreciado y el capitán de los menores de 18 años por el éxito de la Copa Juvenil FA en Old Trafford en 2021/22.

Rhys Bennett levanta la FA Youth Cup en 2022.

Kobbie Mainoo, Alejandro Garnacho y Dan Gore jugaron en ese equipo joven extremadamente talentoso, pero Bennett fue el capitán y abrió el puntaje en la final contra Nottingham Forest.

En los últimos tres años, Bennett ha visto cómo Mainoo, Garnacho, Gore y Charlie McNeill hacen su debut en el United. Compartió el vestuario con esos jugadores durante la FA Youth Cup -Run, pero se ve obligado a evitar su tiempo y trabajar duro para obtener una pizca de una apertura potencial.

¿Ha surgido esa apertura finalmente? El niño nacido en Denton tiene los próximos seis meses para llegar a donde soñó cuando era niño: un debut para United. El tiempo ahora es que él presione para que sea una realidad.

No será fácil para Bennett, pero debe apoyarse para avanzar después de ver los minutos de Fredricson. Juegan en la misma posición y Bennett pensará que puede lograr lo que tiene Fredricson.

Kobbie Mainoo y Rhys Bennett en mayo de 2022. (Imagen: 2022 Agencia de fotos deportivas AMA)

Bennett debería ser endurecido de su préstamo de Fleetwood la temporada pasada. El medio detrás realizó 38 actuaciones en todas las competiciones y obtuvo experiencia crucial cada semana luchando por puntos.

«Eso ha sido un gran para mí y me gusta tener esa pequeña presión adicional en los juegos y escenarios», dijo Bennett sobre jugar al fútbol competitivo con Fleetwood la temporada pasada.

«Cuando era más joven, siempre fui arrastrado pensando:» ¿Cómo se verá en los próximos años? «Puedes perder el enfoque en lo que es ahora para ti.

El elefante en la habitación es que Bennett probablemente no aparecerá prominentemente. Amorim tiene a Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Luke Shaw; Harry Maguire, Ayden Heaven y Noussair Mazraoui como opciones para los tres.

Lisandro Martínez también regresará de la línea al margen en las próximas semanas. Sin embargo, las lesiones pueden cambiar completamente el estado de juego y Bennett estará listo si se produce una oportunidad.