Manchester United incluye un miembro del ‘Escuadrón de bombas’ en el equipo oficial de la Premier League

Man UTD presentó formalmente su equipo oficial a la Premier League para la temporada 2025/2026

United ha presentado su equipo de la Premier League. (Imagen: 2025 Manchester United FC)

Manchester United ha presentado su equipo de la Premier League para la primera mitad de la temporada 2025/26.

Los clubes de la Premier League presentan un máximo de 25 jugadores para formar sus escuadrones. La lista se puede ajustar en la ventana de transferencia de enero, pero cada parte ahora ha presentado a su equipo antes de la ronda de este fin de semana.

United tiene solo 21 jugadores en su equipo, pero la canción está reforzada por jugadores mencionados en la sección Sub-21, incluidos Leny Yoro, Kobbie Mainoo, Patrick Dorgu y Ayden Heaven.

Las reglas de la Premier League son que los jugadores U21 no tienen que mencionarse en el equipo principal, que no puede incluir a más de 17 jugadores que no cumplan con los criterios de jugadores de su propio jugador.

Un jugador de su casa se considera como alguien que, independientemente de la nacionalidad o la edad, está registrado con cada club que esté afiliado a la FA o el FAW por un período de tres temporadas enteras, o 36 meses, antes de su cumpleaños número 21, o el final de la temporada en el que cumple 21 años.

Los jugadores de la propia tierra del United son Tom Heaton, Dermot, Rhys Bennett, Harry Maguire, Luke Shaw, Mason Mount y Amad.

Tyrell Malacia fue una notable admisión a la sumisión del escuadrón. Malacia es el único miembro restante del ‘Escuadrón de bombas’ y podría quedarse en Manchester después de que no haya encontrado un nuevo club.

La ventana de transferencia turca se cierra el viernes por la noche, pero la ventana de Arabia Saudita permanecerá abierta hasta el 23 de septiembre.

Keepers: Bayandir, Heaton*, Lammens, May*.

Defensores: Bennett*, Dalot, de Ligt, Maguire*, Malacia, Martínez, Mazraoui, Shaw*.

Centrocampistas: Casemiro, Fernandes, Monte*, Ugarte.

Adelante: Amat*, sol, choque, sirio.

* = Clasificado como de nuestro propio suelo.

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro podcast Red Manchester, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.