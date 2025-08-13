Manchester United incluye los más jóvenes en el entrenamiento antes del valor de Premier League vs Arsenal

Man United se está preparando para el primer partido de la Premier League el domingo contra el Arsenal en Old Trafford.

Jack Fletcher continúa entrenando con el primer equipo. (Imagen: Ash Donelon/Manchester United a través de Getty Images).

Manchester United ha confirmado que el joven Jack Fletcher está entrenando con el primer equipo antes del primer partido de la Premier League el domingo contra el Arsenal en Old Trafford.

Fletcher, hijo del ex centrocampista del United y ahora entre los 18 jefes Darren, es uno de los jugadores más apreciados que provenía de la Academia del Club.

El centrocampista recientemente pasó por el club a través de los Estados Unidos en la pretemporada del club y vino del banco en la segunda mitad de la victoria por 2-1 sobre West Ham United en el MetLife Stadium en Nueva Jersey. También jugó desde el banco en el empate 0-0 contra Leeds United, quien continuó la gira estadounidense.

El joven de 18 años, que anotó cuatro goles la temporada pasada en nueve actuaciones de la Premier League 2 para los menores de 21 años de United, aún no ha hecho su debut competitivo en el primer equipo para el club. Sin embargo, fue mencionado en el banco siete veces la temporada pasada.

Además de su hermano Tyler, Fletcher se unió a United of Cross-City Rivals Manchester City en el verano de 2023. El dúo cruzó la división de Manchester para un reembolso combinado de £ 1.25 millones.

En previsión del recaudador de cortinas de la Premier League contra los Gunners, United no está demasiado bendecido con opciones en el centro del campo. El sitio web del club pinta una imagen de cuán delgado es United en ese departamento específico.

Ahora que Gore se ha unido a Rotherham United para la temporada a principios de este verano, United solo ha notado seis centrocampistas en su sitio web dentro del equipo del primer equipo. Sin embargo, ese número pronto se reducirá aún más en medio de la producción de préstamo esperada de Toby Collyer.

Además, Mason Mount ha sido identificado como un no. 10 por el entrenador en jefe Ruben Amorim, lo que significa que Casemiro, Manuel Ugarte, Kobbie Mainooo y Bruno Fernandes forman las opciones de centro del campo del jefe portugués.

United desea fortalecer sus filas del centro del campo antes de que se cierre la ventana de transferencia el 1 de septiembre y ha mostrado interés en firmar el as de Brighton y Hove Albion Carlos Baleba.

