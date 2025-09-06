Jadon Sancho se ha unido a Aston Villa en préstamo del Manchester United después de haber salido de gracia en Old Trafford, con la carrera del internacional inglés tomó una espiral descendente desde que se unió a los Red Devils

El mandato de Jadon Sancho en el Manchester United no fue bien (Imagen: Getty Images)

La advertencia de Pep Guardiola sobre la mentalidad de Jadon Sancho fue ignorada cuando el Manchester United aseguró los servicios del jugador de ala en 2021.

Sancho llegó en 2017 a través del Sistema Juvenil de Manchester City bajo la supervisión del español, pero el jugador de 25 años nunca logró hacer una actuación senior para los ciudadanos antes de ser transferido a Borussia Dortmund en un acuerdo con un valor de aproximadamente £ 8 millones. Cuando se le preguntó en 2019 por qué se vendió Sancho en lugar de usar Guardiola, el hombre de 54 años dijo: «No lo sé.

«No quería asumir este desafío [to fight his way into the first team]Esta oportunidad de descubrir si podía. Decidió ir allí. Entonces es perfecto. Va bien y felicitaciones con lo que hace.

«Está haciendo un logro increíble. Le estaba yendo increíblemente bien esta temporada. ¿Qué hubiera sucedido esta temporada? [at City]? No lo sé. Nuevamente, con los jugadores depende de ellos y de lo que hacen en el campo. «

Mientras Guardiola se alegró de ver a Sancho disfrutando del éxito en la Bundesliga, sus comentarios sobre la determinación del extremo de competir por su posición de haber expresado su preocupación entre los gerentes. El récord de 50 goles de Sancho y 64 asistencias en 137 actuaciones para aquellos Schwarzgelben entre 2017 y 2021 demostró ser lo suficientemente tentador para que United asegure su firma en una transferencia de £ 73 millones después de una búsqueda extensa.

Sin embargo, su encantamiento con los Red Devils en los años se ha seguido habría sido todo menos simple. Durante sus dos primeras temporadas en Old Trafford, Sancho solo anotó nueve goles en la Premier League en 55 actuaciones, antes de regresar a Dortmund después de un desacuerdo con Erik Ten Hag sobre sus actuaciones en el entrenamiento.

Después de que la derrota por 3-1 de United by Arsenal en septiembre de 2023-A, Sancho, Sancho no estuvo incluida en el equipo itinerante, Hag, dijo: «Jadon, durante sus actuaciones en el entrenamiento, no lo seleccionamos. Hay que alcanzar un nivel en el Manchester United todos los días y podemos tomar decisiones en la línea delantera. Por lo tanto, no fue seleccionado para este juego».

Pep Guardiola dio una opinión clara sobre Jadon Sancho (Imagen: 2024 Agencia de fotos de AMA Sports)

Sancho, sin embargo, respondió rápidamente a los comentarios de su gerente y afirmó que fue convertido en un «chivo expiatorio». Escribió en las redes sociales: «Por favor, no creas todo lo que lees.

«No permitiré que las personas que dicen cosas que no son ciertas en absoluto, me he llevado muy bien en el entrenamiento esta semana. Creo que hay otras razones para este problema que no haré comentar, ¡durante mucho tiempo he sido un chaqueta, lo cual no es justo!

«Lo único que quiero hacer es jugar al fútbol con una sonrisa en mi cara y contribuir al equipo. Respeto todas las decisiones tomadas por el cuerpo técnico, juego con jugadores fantásticos y agradecido de hacer esto que sé que es un desafío. ¡Continuaré luchando por esta insignia, pase lo que pase!»

Después de su corto regreso a Dortmund, Sancho regresó al Manchester United en el verano de 2024, donde resolvió sus diferencias con diez hag. Sin embargo, su período en Old Trafford fue de corta duración cuando se mudó al Chelsea en un préstamo de temporada con una obligación de £ 25 millones de comprar sobre la base de versiones.

Jadon Sancho atravesó las filas juveniles de Manchester City (Imagen: agencia de fotos deportivas AMA 2016)

A pesar de un hechizo algo exitoso con Chelsea, la junta no decidió ejercer su opción de compra obligatoria, en cambio para pagar una multa de £ 5 millones para ver a Sancho regresar al noroeste bajo el nuevo gerente de Ruben Amorim. Nuevamente, su tiempo en Old Trafford fue demolido cuando el entrenador portugués lo consideró innecesario para sus planes.

En consecuencia, Sancho tiene una transferencia de la fecha límite a Aston Villa en préstamo, donde espera dar una nueva vida a su carrera en la Premier League bajo Unai Emery. Con el contrato de Sancho que expirará el próximo verano, no existe la obligación de comprar en el acuerdo. Sin embargo, la Junta de United también tiene la opción de extender su contrato por un año para evitar que salga del club como agente libre.