Man United agregó el sábado a su censo de señales de verano con la incorporación de Benjamin Sesko de RB Leipzig.

Manchester United se ha dado cuenta de la promesa de Omar Barcrada. (Imagen: Qin Zhicheng/VCG a través de Getty Images).

Después de su derrota por 1-0 contra el Tottenham Hotspur en la final de la Europa League, el Manchester United podría haber sido perdonado por temer a lo peor para la ventana de transferencia de este verano.

El delgado reverso para sus opuestos de la Premier League en Bilbao terminó su esperanza de competir en Europa esta temporada y confirmó su peor temporada durante 51 años.

En ese momento, las consecuencias de no calificar para la Liga de Campeones se sintieron antes de una ventana de transferencia tan importante, como si fueran catastróficas.

United, sin embargo, ha podido demostrar que todavía tienen un cebo en la tienda que nunca se les tomará: su poder de tracción.

Con una semana para su primer partido de la Premier League contra el Arsenal en Old Trafford, United completó cuatro identidades de verano, la última de las cuales, Benjamin Sesko, fue presentado a su nuevo ejército de seguidores antes del amistoso sábado contra Fiorentina.

El delantero esloveno se unió al club a la parte posterior de una temporada de 21 goles en RB Leipzig y se ha convertido en la tercera firma de ataque del verano del verano, después de las adiciones anteriores de Matheus Cunha Van Wolves y Bryan Mbeumo de Brentford.

A pesar del hecho de que solo tenía 22 años a fines de mayo, Sesko ya ha recibido mucho crédito y se ha establecido como uno de los jóvenes huelguistas más apreciados de la compañía. Su firma puede costarle a United £ 73.7 millones.

Aunque no hay firma para tener éxito en cada club, United Hoopfol será Sesko, que no es ajeno al director de reclutamiento de los Rojos Christopher Vivell, podrá entregar los productos. Tiene habilidades variadas y ha hecho comparaciones con Erling Haaland en el pasado.

Después de registrar una diferencia objetivo de -10 en la Premier League la temporada pasada, la adición de un delantero es el objetivo principal de United este verano. Es una gran ventaja haber verificado esa tarea.

Benjamin Sesko ha llegado de RB Leipzig. (Imagen: Ash Donelon/Manchester United a través de Getty Images).

Aunque la línea delantera de United recién reunida podría costarles al norte de £ 200 millones, una para los tres primeros de Mbeumo, Cunha y Sesko fue un sueño imposible hace unos meses. Se temía que la derrota final de la Europa League pudiera dar una mella enorme en los planes de reclutamiento de United.

Sin embargo, justo cuando el presidente ejecutivo Omar Bercada describió durante la gira después de la temporada en mayo, United siempre planeaba mostrar una sensación de ambición este verano.

«Tenemos una idea muy clara de dónde deberíamos invertir en el equipo para mejorar», dijo Berrada. «Entonces Jason [Wilcox]Su equipo y Ruben [Amorim] He estado en conversación durante muchos meses, como dije.

«Ahora se trata de implementar ese plan y hacerlo de una manera cuidadosa, pero al mismo tiempo con la ambición».

La temporada pasada, Cunha, Mbeumo y Sesko anotaron 58 goles entre ellos en todas las competiciones. Con eso en mente, United ha puesto su dinero donde está su boca.

Cunha anotó 17 goles en todas las competiciones, Mbeumo saqueó 20 en la Premier League y Sesko obtuvo 21 sobre la Bundesliga, el DFB-Pokal y la Liga de Campeones. Cunha y Mbeumo también estuvieron entre los mejores jugadores de la Premier League.

Matheus Cunha (izquierda) y Bryan Mbeumo han llegado a Old Trafford en ofertas de gran dinero. (Imagen: Daniel Chesterton/Offside/Offsis a través de Getty Images).

Con poco más de tres semanas desde la ventana, United todavía tiene ambiciones de atraer a un portero y un centrocampista. Esta semana estuvieron vinculados al altamente calificado Ace del Medio Campo de Brighton Carlos Baleba, y él sería otra explicación si sucediera.

Pero independientemente de lo que esté sucediendo entre ahora y la ventana que se cerrará el 1 de septiembre, United ha disfrutado de un verano productivo. Cunha, Mbeumo y Sesko son signos explicativos e inmediatamente actualizaron cuál era la sección más débil de los rojos.

A menudo estaban desprovistos de atacar ideas la temporada pasada y reflejaron sus objetivos que se debilitaron. Sin embargo, eso no debería ser un problema con la línea de referencia que se ha ensamblado.

La derrota para rastrear en el estadio de San Mames ahora se siente como un recuerdo lejano.