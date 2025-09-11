Manchester United ha recibido un impulso de lesiones que puede comenzar su temporada

La última noticia del Manchester United como un impulso de lesiones para United podría tener un gran impacto en el éxito del club esta temporada

Noussair Mazraoui o Manchester United (Imagen: Matt McNulty/Getty Images)

Ruben Amorim ya está obligado a esta temporada a abordar varios problemas de lesiones en el Manchester United. Solo ha habido tres partidos de la Premier League y se jugó un partido de la Copa Carabao, y el entrenador en jefe de United ya ha tenido que manejar la aptitud de diferentes miembros de su equipo.

La ruptura internacional de septiembre fue demostrablemente en un buen momento para united, en cuanto a fitness. Matheus Cunha y Mason Mount se lesionaron en la victoria sobre Burnley antes del descanso, pero el descanso de dos semanas permitirá a ambos jugadores recuperarse sin perderse juegos adicionales.

Un jugador que regresó de una lesión en la victoria sobre los Clarets fue Noussair Mazraoui. El respaldo lleno había sufrido una lesión durante el grapado de pretemporada con Leeds United en julio y se perdió los primeros tres juegos de la temporada en todas las competiciones antes de que se mencionara en el equipo del Día de la Competencia contra Burnley.

Amorim llamó a Mazraoui en el sofá antes de traer al internacional de Marruecos en los últimos minutos. Mazraoui, sin embargo, fue omitido del equipo de Marruecos durante el descanso internacional con el entrenador en jefe del equipo nacional, Walid Rugragui, y explicó: «¿Ausencia de Mazraoui? Tal vez sea lo mejor.

«Durante los períodos que se debió a una lesión, tuve la oportunidad de probar a otros jugadores. Ahora El Karouani regresará después de un fuerte comienzo de temporada. Habrá mucha competitividad al final».

Los comentarios del gerente internacional pueden haber causado en algunos círculos en algunos círculos en el United Fan Base de que Mazraoui no debería volver a acelerar por completo después de su hechizo al margen. El defensor desempeñó un papel clave en ayudar a United a llegar a la final de la Europa League la temporada pasada y fue uno de los artistas más consistentes para Amorim y el ex gerente Erik Ten Hag, a menudo en otros puestos cuando sus compañeros de equipo resultaron heridos y tuvieron un impacto en su final favorito de la derecha.

United le gustará tener el retroceso, que también puede jugar a la izquierda o en el medio de la defensa, disponible nuevamente después del descanso internacional. El jugador de 27 años recientemente habló sobre lo que es trabajar con Amorim, incluidas las expectativas del entrenador en jefe de United.

«Es un gran gerente, una gran persona. Realmente me gusta trabajar con él. Realmente me gusta», dijo Mazraoui en una entrevista con The National.

«Su forma de pensar, su forma de manejar, su forma de hablar. Es como un gerente con muchos valores que tengo lo mismo. Entonces, sí, eso funciona muy bien».

También abrió su propio estado físico cuando prometió estar ‘en forma y listo’ para la mayor cantidad de juegos posible.

«A nivel personal, mi estado físico y la cantidad de juegos que jugué, puedo recordar una buena temporada», dijo. «En fitness, la Premier League siempre es diferente de las otras competiciones.

«No hay vacaciones de invierno, por supuesto. Los juegos siguieron muy rápido». Añadió: «Esperas mantenerte en forma y jugar tanto como sea posible. Ese no siempre había sido el caso para mí.

«La Premier League es una pregunta más grande que otras competiciones, por lo que debes sacar aún más de tu cuerpo. Tuve un cambio en mi mentalidad: estar en forma y listo y creo que eso me ayudó a muchos juegos».

Esas palabras pueden haber dado el impulso de lesiones que podría cambiar su temporada debido a la versatilidad del defensor para jugar en toda la línea de fondo, y Amorim, sin duda, le gustará Mazraoui lo mejor posible lo más rápido posible.

