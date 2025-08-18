Manchester United ha progresado contra el Arsenal y mejorará con tres cambios importantes

La actuación de primer fin de semana de Man United fue positiva, especialmente porque el equipo Ruben Amorim limita con negativo.

Fanandeses de Fernandes y Mbeumo Juichen United United

Eran casi las 8 p.m. El domingo y Ruben Amorim solo estuvo al comienzo de su sesión de firma posterior al partido fuera del túnel Stretford End.

Cientos de partidarios del Manchester United habían esperado pacientemente. Tienden, independientemente del resultado y cualquiera que sea el clima. Antes de completo en el último día de la temporada pasada, algunos mancunianos de Narky le preguntaron a algunos fanáticos inocentes por qué estaban esperando el lote que acababa de terminar 15º. United sigue siendo 15.

Amorim fue más feliz después de una conferencia de prensa que llegó en tres minutos y medio. Era incrédulo de que su elección de guardián fuera entrevistada y que el informe estaba tan centrado en la situación de almacenamiento que estaba rápidamente empacada.

Quizás Amorim trajo la falta de enfoque en el rendimiento de United. Que eran mejores de lo que no se podía negar el Arsenal y se reflejará en cada pieza sabia que se ha presentado desde la caja de prensa en el stand Sir Bobby Charlton.

United fue bueno y fácil de ver que la gran falanx de los fanáticos pudo haber explicado afuera. United fue un trabajo para prestar atención a casi toda la temporada pasada, especialmente en la Premier League.

El Arsenal, una vez un club tan hipócrita bajo Arsene Wenger que las versiones tenían prioridad para los resultados, lo cambió. Son un regreso a la era de George Graham y disfrutan de la defensa de los clientes potenciales. Esta fue su tercera victoria por 1-0 en Old Trafford bajo Mikel Arteta y todas han sido versiones sombrías.

Fea Winning es una característica esencial para los ganadores del título. United solo tiene que ganar. El domingo marcó su 19ª derrota en casa desde el comienzo de la temporada 2023-24.

Los jugadores y empleados aún comenzaron su dudosa mujer de tiempo completo. Hubo un aplauso apreciativo de los que se quedaron. Se notaba que apenas quedaban seguidores antes de que se completara el juego.

Pero la conclusión se pierde united con un equipo con llamadas controvertidas: el portero, la espalda de la izquierda, el mediocampista defensivo, el ala derecha y el número siete.

Amorim pareció conformarse con un mayor equilibrio en la pretemporada, con Amad a la derecha. Fue uno de los dos jugadores en comenzar los cinco partidos amistosos, por lo que el descenso de Amad al banco tuvo una vergüenza tan estratégica.

Amad, un titular en la pretemporada, fue el domingo principal

De repente, había siete jugadores defensivos, un guardián, tres mitades intermedias, dos espaldas completas, un mediocampista defensivo, optó por un juego en casa. Si el Arsenal estuviera en las carreras, habrían ganado en un galope.

En cambio, United casi todo corrió. Además del gol ganador, el Arsenal no creó una oportunidad real que fuera digna Partido del día Lo más destacado hasta que Bukayo Saka agarró a Martin Odegaard en el minuto 92 en el Dink disfrazado.

Sin embargo, no tuvieron que hacer eso. Incluyendo los siete minutos agregados, el Arsenal defendió su delgado beneficio durante 84 minutos contra un equipo que no comenzó a un delantero.

United tenía £ 182.12 millones en huelguistas en el estadio: uno en la caja del director, uno en el sofá y otro en el campo durante los últimos 25 minutos. Calentar para el Arsenal con lados inútiles contra Everton y Fiorentina fue un fantasma de aceleración de Amorim. Se negó a considerar esa configuración en el encuentro la temporada pasada, a pesar de la desesperanza de Rasmus Hojlund para el gol.

Cunha impresionado

Amorim dejó caer a Hojlund después de que caminó en la zona mixta en Chicago y su intención de quedarse fuera. Hojlund es un pequeño amigo de Amorim después de haber sido abandonado con Marcus Rashford y Alejandro Garnacho, pero el entrenador en jefe del United se cortó la nariz para despertarle la cara. Las versiones más fuertes de United en la pretemporada fueron con el danés que comenzó en el frente.

Todavía había £ 193.5 millones en atacantes en los tres primeros de United. Matheus Cunha y Bryan Mbeumo se complementaron mutuamente y su disposición a subir a la pelota y poner a los oponentes en el pie trasero no es una vista que los fanáticos del United estén acostumbrados a atacar debutantes.

Antony anotó hace tres años en un debut victorioso contra el Arsenal. Hizo poco más y miró en una hora autoestimada con una dimensión. Cunha y Mbeumo no llegaron a la hoja de puntaje, pero su movimiento, fluidez y presencia en los ataques son buenos. Amad ofreció otra dimensión cuando fue llamado a principios de la segunda mitad.

Mbeumo le fue bien con el debut

Mason Mount opta por un titular más adecuado que falló en la final de la Europa League por Amorim e hizo esto nuevamente. Mount es intenso y competitivo, pero no jugó bien en la competencia en su carrera en el United durante dos años, pero Amorim todavía lo lleva al equipo.

También puede ser influenciado para Amorim. Mount ganó su lugar contra el Tottenham Hotspur en Bilbao en la parte posterior de su Camee de dos goles en la segunda etapa semifinal. Se enfrentó a Everton en Atlanta para marcar el objetivo final de su gira de United y desde entonces ha regresado al XI inicial.

Otro punto ciego es siempre Bayindir. United necesitaba un nuevo arquero este verano para no reemplazar a Andre Onana, sino para ofrecer una competencia creíble. Bayindir tuvo la suerte de volver a jugar para el club después de haber vencido el aire del hijo Heung-Min en Tottenham en las finales de la Copa Quarte de la Liga hace ocho meses.

Bayindir le dio al Arsenal su gol ganador

«Sin var», nos recordó un amorim apasionado. «Con Var es un error». No lo fue.

Entonces Amorim se recordó a sí mismo que Bayindir fue «increíble» la temporada pasada en la Copa FA -Stopdas en el Arsenal. Estaba buscando la excelente denominación de Odegaard desde el punto de penalti. Antes de eso hizo la pelota en contacto constante.

En la sala de conferencias de prensa, Amorim finalmente dijo que estaba «feliz» con sus tres guardianes. En el fondo, no puede ser.

Esos fanáticos del United probablemente también esperarían fuera del Stretford para un arquero que firma.