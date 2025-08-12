Brighton y Hove Albion -Midfielder Carlos Baleba han estado fuertemente conectados con el Manchester United en los últimos días, mientras que su ventana de transferencia de verano se enfoca

Brighton y Hove Albion -Midfender Carlos Baleba (Imagen: Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar a través de Getty Images)

La ventana de transferencia de verano del Manchester United ha sido mucho mejor de lo que esperaba, incluidos nosotros mismos.

La estrategia de Ruben Amorim para ser subsentativa y sobre la entrega ha funcionado hasta ahora. Tan recientemente como la gira por los Estados Unidos, Amorim insistió en que no le gustaría tener un tablero central este verano, porque ya trajo a Bryan Mbeumo y Matheus Cunha.

Ahora que estamos entrando en MatchWeek One, Amorim Benjamin Sesko tiene en su campamento para posiblemente usar el Arsenal. Es justo sugerir que podamos tomar lo que dice el entrenador en jefe del United sobre las transferencias con una fuerte pizca de sal.

Después de que la Fiorentina firmó el sábado, Amorim insistió en que United debería mejorar en ‘ciertas áreas’ antes de la visita de los Gunners. El jefe sabía para dejar sus comentarios abiertos a la interpretación: puede significar que tuvieron que mejorar en sí mismos.

Sin embargo, el consenso es que United quiere agregar un centrocampista central a sus filas antes de la fecha límite del 1 de septiembre, y el nombre de Carlos Baleba se menciona como el favorito para ese refuerzo. Ha habido informes de que United tiene un contacto casi constante con los representantes de Baleba antes de persuadir al tractor para un movimiento para el camerunés.

Si él sigue siendo el objetivo superior, United ya tiene un plan que una vez trabajó para llevarlo al club. En sus dolorosas negociaciones para Mbeumo, Andre Onana se ganó sus rayas como agente del club.

Bryan Mbeumo se ha unido a sus nuevos compañeros de equipo del Manchester United durante la gira VS durante la pretemporada VS (Imagen: Ash Donelon/Manchester United a través de Getty Images)

Después de haber conocido a Mbeumo desde su tiempo en Kameroenkamp, Onana trabajó duro para convencer al atacante de que Old Trafford fue el mejor paso para su carrera. Sus chats eran frutas, con el dúo sentado uno al lado del otro en el vuelo a los Estados Unidos el día después de que los Rojos habían confirmado el trato.

Baleba es una cara relativamente nueva para el fútbol internacional y el año pasado solo hizo su primera actuación para el equipo senior de su país. Sin embargo, tendrá una forma de conciencia y relación con Onana y Mbeumo, por lo que United pudo usar una ofensiva de doble encanto para convencer al jugador de 21 años para que se mudara al club.

Como mostró el acuerdo de Mbeumo, por supuesto, no siempre es tan simple como una cara amigable pedirle que se una a ellos en esta nueva aventura. Pero si United comienza a terminar su ventana de transferencia con otra firma impresionante, necesitarán toda la ayuda desde adentro.

