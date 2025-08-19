Manchester United ha estado listo para hacer la cita de la Academia más importante

Man UTD nombrará un nuevo director de la academia de Brentford después de la decisión de Nick Cox de irse a Everton.

El edificio de la Academia en Carrington.

Manchester United se produce después del nombramiento del director de la Academia Brentford Stephen Torpey.

El Manchester Evening News Reveló exclusivamente que se consideró que Torpey seguía a Nick Cox, y ahora se cree que el club está cerca de la cita.

En junio se confirmó que Cox tuvo que abandonar la academia después de nueve años de servicio para convertirse en director técnico en Everton. Durante su supervisor, Cox desempeñó un papel crucial en el Renacimiento de la Academia de United, obteniendo los mejores sets para los jóvenes y supervisando un triunfo de la Copa Juvenil de FA en 2022.

Torey fue nombrado director de Brentford en enero de 2024.

Torpey estuvo anteriormente en el Manchester City, donde pasó nueve años y medio en varios puestos, en particular estrechamente con Jason Wilcox, director de Voetbal en United.

Torpey llegó a la ciudad en 2014 y gradualmente trabajó en su academia para convertirse en el jefe de entrenamiento entre los grupos de edad menores de 15 años o menos de 23 en 2020, un papel en el que supervisó el trofeo Winn.

Se le atribuye al hombre de 43 años a ayudar a City a implementar un sistema de entrenamiento en el estilo de Barcelona, para que los equipos juveniles del club puedan ganar trofeos con un estilo de fútbol similar al de su primer equipo.

Torey jugó un papel en el desarrollo de Cole Palmer, James McAtee y Rico Lewis, todos pasaron por el sistema de la Academia en City para debutar senior bajo Pep Guardiola. También jugó un papel en el reclutamiento de jugadores como parte de un equipo de personal académico que arrojó a posibles nuevas sesiones de firma.

Después de una modesta carrera de juego que comenzó como una persona joven en Liverpool, Torpey exploró una carrera en el entrenamiento y regresó a Anfield. Fue bienvenido en Merseyside como un graduado de la Academia de Liverpool y trabajó en el sistema juvenil mientras se sometió a un período de cambio, dirigido por la influencia española de Rafael Benítez.

