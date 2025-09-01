El rendimiento de Manchester United en la Premier League ha sido en gran medida positivo, pero todavía hay un problema sorprendente

Portero de Aston Villa Emi Martínez (Imagen: Getty Images)

Sir Alex Ferguson dijo una vez famoso: «El ataque gana tus juegos, la defensa gana tus títulos».

Y si bien la sombría derrota de la Copa Carabao del Manchester United contra Grimsby puede significar cuán lejos está el lado de Ruben Amorim de un desafío para los trofeos más grandes, el punto sigue siendo cuando se trata de las perspectivas de United en la Premier League en este período.

Los guardianes actuales de la primera y segunda opción de United, Andre Onana y Altay Bayindir han demostrado que no son opciones confiables.

Ambos han producido una serie de exhibiciones aumentadas por el club durante su tiempo y ambos son culpables de objetivos que ya han sido costos esta temporada.

Bayindir revoloteó mal en la esquina de Declan Rice en el inaugural juego de la temporada de United contra el Arsenal para permitir que Riccardo Calafiori se volviera a casa los objetivos más simples. United fue en gran medida el mejor equipo, pero fue castigado por un mal error de portero.

Onana luego siguió el ejemplo contra Grimsby, donde tenía la culpa de ambos goles, mientras que la liga Kant -Kant United abandonó la segunda ronda de la Copa de la Liga.

En la Premier League, las versiones de United fueron en gran medida positivas. Pero a menos que hagan un cambio en la meta, continúan bajando puntos.

Como tal, mientras entramos en las últimas horas de la ventana de transferencia en el día de la fecha límite de hoy, United debe realizar y ganar un nuevo portero.

Royal Antwerp -Goalkeeper Senne Lammens sigue siendo la opción más probable, con el Manchester Evening News Reportando el domingo que United insta a tratar de firmar al belga de 23 años.

Aston Villa también se dice que está olfateando Lammens y que un traslado a Villa Park puede abrir la puerta para que United haga un movimiento de carga sensacional para Emiliano Martínez.

No importa en qué dirección entre en el que se une United, debería proporcionar unas últimas horas emocionantes desde la ventana. Pero también deben asegurarse de que tomen su decisión inmediatamente después de haber renovado por completo su departamento de portero bajo Erik Ten Hag y lo tuvieron muy mal.

A pesar de las llegadas de Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko y Diego Leon este verano, un nuevo guardián sería su firma más importante del verano.

