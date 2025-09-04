Manchester United ha dado una brutal reacción de transferencia de verano a pesar de un enorme gasto de £ 215 millones

Manchester United gastó mucho en la ventana de transferencia de verano, pero Stan Collymore está lejos de ser convencido por su compañía, que gastó una enorme cantidad de dinero en nuevas sesiones de firma

Man United -Baas Ruben Amorim esperará que sus identidades de verano conduzcan a una enorme mejora en Old Trafford esta temporada (Imagen: Matt West/Shutterstock)

El ex Liverpool, Stan Collymore, ha superado las actividades de transferencia del Manchester United este verano por perder áreas importantes durante su reconstrucción del equipo.

Los Rojos gastaron alrededor de £ 215 millones en transferencias este verano: la firma de Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Diego Leon, Benjamin Sesko y Senne Lammens. En términos de partida, se recaudaron alrededor de £ 68 millones sobre la venta de Antony y Alejandro Garnacho, mientras que se recibieron costos de préstamo para Rasmus Hojlund.

Las nuevas sesiones de firma de United han asumido un comienzo mixto bajo Ruben Amorim. Cunha y Mbeumo a veces están impresionados, pero Sesko todavía tiene que anotar después de cuatro juegos para los Rojos, aunque todavía tiene que comenzar en la Premier League para el equipo de Amorim en los primeros días de 2025/26.

Una decisión de transferencia que atrajo a las cejas este verano no fue para el ex portero del PSG Gianluigi Donnarumma, quien finalmente se convirtió en miembro de los rivales Manchester City.

Y Collymore ha cuestionado las actividades de verano de United: dudas sobre Lammens y por qué ciertas áreas no se abordaron en el equipo de Amorim.

«Me sorprende que Man United no arrojó su sombrero en el ring para Donnarumma», dijo Encantado. «Un ganador, un excelente tapón de tiro, un buen marshaller de defensa. En términos de Lammens, ¿quién sabe?

«Con los guardianes que no han sido probados a nivel de élite, y la Liga Belga no es un nivel de élite, es que es un lanzamiento de una moneda. En términos del escenario de Emi Martínez … ¿Creo que habría sido un buen portero para ellos?

«Sin embargo, no hay nada que sugiriera que me faltaba en esta columna hace unas semanas al decir solo porque trajeron a Cunha y Mbeumo y Sesko, todos sus problemas se han resuelto. Hay un problema defensivo allí.

«Hay un problema creativo allí. Los tres jugadores atacantes … compras al final del proyecto de comprar defensores, un arquero y un centrocampista, que no coloca el carro frente al caballo.

«Estoy seguro de que el Manchester United será entretenido. Pero creo que la idea de que la defensa y un portero novato funcionarán mejor que la temporada pasada está lejos de ser garantizada».

