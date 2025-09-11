Manchester United Eye Transfer For Wonderkid que se fue al gerente ‘más allá de impresionado’

Las noticias de transferencia más recientes de Manchester United, como United, es uno de los clubes que se dice que muestra un interés en el medio detrás de que hizo su debut internacional la semana pasada.

Manchester United es uno de los equipos que se les atribuye un interés en Dylan Lawlor de Cardiff City (Imagen: Francois Nel/Getty Images)

Manchester United es uno de los equipos que, según los informes, están monitoreando a la estrella de Cardiff City, Dylan Lawlor, esta temporada, según los informes.

Si bien la ventana de transferencia de verano ahora está cerrada, los ojos ya cambiarán a posibilidades para la próxima ventana de enero. United podría buscar agregar más talento a su equipo cuando se abre la ventana nuevamente.

Según EFL Analysis, United, junto con Chelsea, Tottenham y Newcastle, vieron a Lawlor esta temporada. Se enfrentan a la competencia del extranjero en forma de RB Leipzig y Borussia Dortmund, quienes también se dice que siguen al joven de 19 años.

El centro-back se rompió en la foto del primer equipo de Cardiff la temporada pasada. Hasta ahora ha comenzado una competencia para el club para el club, con sus actuaciones que le dan una primera convocatoria para el equipo senior de Gales de Craig Bellamy.

El adolescente fue nombrado en la alineación titular la semana pasada para el partido de calificación del país contra Kazajstán. Jugó los 90 minutos completos y ayudó al equipo a mantener una pizarra limpia en una victoria por 1-0.

Después del juego, la ex Premier League estaba llena de elogios para el defensor. «Ambos impresionaron. Qué jugador», dijo, a través de la serie Guardian.

«Era tan simplemente tan impresionante, y necesitábamos que lo fuera porque éramos completamente conscientes de los excesos. Joe Rodon se había ido, y hay momentos en que miras y piensas:» ¿Cómo vamos a lidiar con eso porque es un jugador tan inmenso para nosotros? «

«Esto ayuda. Ahora tenemos el tipo de jugador entre él, (quién) todos van a coincidir. Es una gran ventaja para salir de esto, obtuvimos un gran jugador de esto».

Cardiff está en una posición sólida en términos de una transferencia donde Lawlor firmó recientemente un nuevo contrato a largo plazo con el club. Los Bluebirds mantendrán al jugador el mayor tiempo posible, especialmente con su objetivo de regresar al campeonato al final de la temporada.

Se espera que Lawlor esté en acción nuevamente para Cardiff cuando se llevan contra el condado de Stockport el sábado por la tarde (3 p.m.).

