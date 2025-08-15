Manchester United está listo para un gran impulso comercial después de que Sir Jim Ratcliffe reclame

Man Utd anunció dos ofertas comerciales esta semana, y dos más pueden seguir pronto.

Sir Jim Ratcliffe en Old Trafford. (Imagen: James Gill – Danehouse/Getty Images.)

Después de haber conseguido dos principales asociaciones comerciales la semana pasada, se espera que un tercio esté en camino para el Manchester United. Tanto Coca-Cola como Sokin se han unido en los últimos días.

El miércoles, United anunció que el gigante global de bebidas Coca-Cola se convertiría en el socio oficial de refrescos carbonatados del club en el Reino Unido y Europa en un acuerdo de varios años que se dice que vale alrededor de £ 1 millón para United.

Luego hubo otro anuncio del Old Trafford Club de que habían asegurado otra asociación de varios años con la compañía Fintech Sokin, que se convertirá en el socio oficial de soluciones de pagos comerciales globales del club en otro impulso a la cartera comercial de United.

La disminución del éxito competitivo en los últimos años ha sido impactante cuando se trata del éxito comercial de United. Aunque el club todavía se ve como una marca global de chips azules donde las asociaciones brindan exposición, la tasa de crecimiento cuando se trata de actividades comerciales no está a la velocidad de sus ‘seis grandes’ rivales, y United ve un crecimiento del 10 por ciento desde 2019 a 2023/2024.

En comparación con el Arsenal (97 por ciento), el Tottenham Hotspur (89 por ciento), el Liverpool (64 por ciento), el Manchester City (62 por ciento) y el Chelsea (25 por ciento). Durante ese período, United fue superado por City y Liverpool y se trata de ingresos comerciales anuales.

Todavía tienen una importante acción de patrocinio para vender, con los derechos de nombres de su renovado complejo de capacitación de Carrington que el copropietario Sir Jim Ratcliffe recorrió el bloque esta semana, así como el proveedor de kits de capacitación.

El acuerdo anterior del club con la compañía blockchain Tezos llegó a su fin este verano y para el director comercial recientemente instalado Marc Armstrong, a principios de este año contratado por el club francés Paris Saint-Germain, estaba encontrando socios para estas oportunidades.

El acuerdo de Tezos valía alrededor de £ 24 millones al año para United, mientras que los derechos de nombres para el campo de capacitación probablemente son de aproximadamente £ 20 millones por temporada, con el acuerdo del Arsenal el año pasado con Sobha Realty por valor de £ 15 millones al año en un acuerdo de cuatro años.

Ratcliffe dijo esta semana en la apertura del complejo de entrenamiento renovado como una marca sobre United: «Esta es una de las marcas más reconocidas del mundo. Es un hombro con hombro con Coca-Cola y Apple».

Con eso en mente, United verá ambas piezas de stock patrocinador como la clave para aumentar los ingresos para permitirles mantenerse dentro de los límites de PSR y poder reinvertir en el equipo en un momento en que se enfrentan a un período de la Liga de Campeones y su riqueza para otra temporada.

El valor de dicho inventario no se perderá en el departamento comercial de United, y la contratación de Armstrong está diseñada para garantizar que el Old Trafford Club tuviera los mejores operadores para navegar por el espacio de la asociación en un momento en que tuvieron problemas de manera competitiva, pero también tuvieron la influencia de ser uno del deporte mundial en el deporte mundial.

El desafío para Armstrong y su equipo será luchar por la iniciativa comercial de Buren City y Liverpool, pero parte de ella dependerá de si el entrenador en jefe Ruben Amorim puede tener éxito en el campo.

Pero los ingresos comerciales pronto deben obtener un aumento saludable, donde tanto el campo de entrenamiento como el kit de entrenamiento probablemente verán valiosas asociaciones que se han superado pronto.

¡Reciba noticias y actualizaciones de United Transfer en WhatsApp! Nuestro equipo de expertos en el Manchester United es todo el entreso de Old Trafford esta semana y luego puede obtener las últimas noticias del equipo, actualizaciones de lesiones, respuesta y análisis junto con información interior en su teléfono al convertirse en miembro de nuestra nueva comunidad gratuita de WhatsApp. También puede convertirse en miembro de la banda de 50,000 (¡y creciente!) De United Fans que nos siguen WhatsApp -Channel. Regístrese aquí con nuestra comunidad y conviértase en miembro de nuestro canal de WhatsApp aquí. – También tratamos con nuestros miembros de la comunidad en ofertas especiales, promociones y anuncios de nosotros y nuestros socios. Si no le gusta nuestra comunidad, puede ver cada vez que lo desee. Si tienes curiosidad, puedes leer nuestro Declaración de privacidad .

Aquí Las noticias de la tarde de ManchesterEstamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Haga clic aquí para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidos Spotify y Apple Podcasts, y también puede ver en YouTube.